América Móvil incrementó 9.2% su utilidad en el segundo trimestre

América Móvil, empresa de telecomunicaciones del multimillonario Carlos Slim, reportó resultados sólidos durante el segundo trimestre de 2026, destacando un crecimiento importante en su base de suscriptores de postpago y un incremento en sus utilidades.

De acuerdo con el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los ingresos totales alcanzaron los 241,071 millones de pesos, desde los 233,785 millones, lo que representa un aumento anual del 3.1% respecto al mismo periodo del año pasado.

En cuanto al flujo operativo (EBITDA), la firma sumó 95,908 millones de pesos, un incremento del 3.8% en su comparación anual. Su utilidad neta fue de 24,332 millones de pesos, un incremento anual del 9.2 por ciento.

En el segmento móvil sumaron 3.5 millones de suscriptores de postpago, impulsados principalmente por Brasil (1.5 millones), seguido de Colombia (250,000) y México (101,000).

En contraste, el segmento prepago tuvo una pérdida neta de 3.7 millones de usuarios debido a depuraciones de bases en Colombia y Argentina.

Respecto al segmento fijo se conectaron 531,000 nuevos accesos de banda ancha, liderados por México con 170,000, Brasil con 83,000 y Colombia con 74,000. Las adiciones en televisión de paga fueron de 110,000 unidades.

En México, los ingresos por servicios móviles se aceleraron un 6.6 por ciento. Telmex añadió 170,000 accesos de banda ancha, compensando la caída en líneas de voz. Para el caso de Brasil, los ingresos por servicios crecieron 5.3%, en donde destacó la oferta convergente de Claro Video, cuya base de clientes creció un 15% anual.

En Colombia, apuntó un excelente desempeño con un crecimiento del 10.5% en ingresos por servicios móviles, apoyado por el despliegue de su red 5G que ya cubre 78 ciudades y municipios.

Durante el primer semestre, la empresa realizó inversiones de capital (CAPEX) por 48,000 millones de pesos y recompras de acciones por 4,600 millones de pesos. Para el resto del 2026, destacaron que será importante evaluar el avance en la estrategia que otorguen mayor valor a los inversionistas (migración a postpago), la integración de la adquisición anunciada de WOW Perú, así como al impacto de la apreciación del peso y volatilidad en monedas regionales.