GMéxico busca negocios en Argentina y Brasil

Grupo México, el conglomerado minero, ferroviario e industrial, analiza oportunidades de inversión para expandir su negocio ferroviario Sudamérica, en Brasil y Argentina, los mayores productores y exportadores de materias primas de la región.

Durante la presentación de su reporte del segundo trimestre, la compañía incluso dio a conocer que evalúa la adquisición de un activo relevante en Brasil.

Esto le permitiría incrementar sus volúmenes de transporte de manera diversificada y mejorar su eficiencia en el principal mercado de América Latina.

También reafirmó sus intenciones de participar en la licitación pendiente de activos ferroviarios de carga en Argentina, aunque en este caso lo condiciona a que el gobierno configure un modelo que sea atractivo para la empresa.

Grupo México, una de las principales mineras de cobre del mundo, detalló que busca un modelo integral, a diferencia de uno dividido o de acceso abierto, el cual no sería de su interés debido a que ha demostrado generar pérdidas y requerir subsidios gubernamentales.

“Ambas opciones ofrecen una oportunidad importante para el movimiento y crecimiento de volúmenes a ser transportados por ferrocarril de manera más eficiente”, destacó a los inversionistas.

El anuncio se dio en el marco de su informe trimestral, en el cual la compañía mexicana más valiosa cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó un alza de 35% en ingresos y de 50% en flujo operativo (EBITDA) en comparación con el mismo periodo de 2025, superando las expectativas del consenso.

Este desempeño estuvo impulsado por el negocio minero, mayores precios del cobre y un incremento en los volúmenes de venta de plata.

Grupo México también dijo que evalúa alternativas para elevar la producción de cobre en sus operaciones de Perú, tras registrar una caída de 3.7% en el volumen de este metal, la cual fue compensada por un alza del 30.5% en los precios internacionales.

Los ingresos de la división Minera de Grupo México crecieron 41% año a año. En cuanto a sus otras divisiones, el brazo ferroviario registró un alza del 14.3% en ingresos gracias al mayor volumen transportado.

En contraste, la división de infraestructura redujo sus ventas netas en más del 28%, afectada principalmente por la suspensión de plataformas por parte de Pemex y los menores precios del gas.