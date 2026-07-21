Alsea cayó 3.3% en BMV tras reporte trimestral débil

Las acciones de Alsea, administrador de restaurantes y cafeterías en México, España y América Latina, bajaron el martes 3.3% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a 40.02 pesos, un día después de presentar sus resultados financieros del segundo trimestre.

Los títulos de Alsea cotizaron en su menor nivel desde el 11 de marzo de 2025 y al mismo tiempo tuvieron su segundo peor desempeño intradía en Bolsa desde el 15 de junio de este año, cuando cayeron 3.5 por ciento.

La administradora de franquicias como Starbuck’s y Burger King, entre muchas otras, reportó ventas y utilidades presionadas, debido principalmente a una demanda del consumidor más floja en México.

Alsea ajustó su guía de crecimiento de ventas, ventas en mismas tiendas y flujo operativo (EBITDA) , de incremento de un dígito medio a un alza de un dígito bajo.

El ajuste se debió a un menor dinamismo en el consumo durante el segundo trimestre, particularmente en abril, así como al impacto de la apreciación del peso frente al dólar.Alsea atribuyó el mal desempeño de Starbucks en México a la menor afluencia de clientes en las cafeterías en aeropuertos y grandes ciudades, ya que las transmisiones del Mundial de futbol por televisión abierta y plataformas de streaming impulsaron el teletrabajo y redujeron la movilidad de sus posibles clientes.