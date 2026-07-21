Sigma adquirió Roger Wood Foods en Estados Unidos en el II Trim. 26

Sigma Foods, el fabricante mexicano de alimentos que persiste tras las escisiones del conglomerado Alfa, adquirió a la empresa estadounidense Roger Wood Foods, el principal productor de salchichas ahumadas en el sureste de ese país.

Los términos financieros no fueron revelados; sin embargo, la adquisición contribuyó a que la empresa registrara inversiones de capital y adquisiciones (capex) por 99 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que representó un crecimiento de 62% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con su reporte trimestral.

“Esta adquisición complementa nuestras iniciativas orgánicas actuales para fortalecer nuestra posición en Dinner Sausages, una categoría que hemos identificado como una oportunidad atractiva de crecimiento en el mercado estadounidense”, dijo Rodrigo Fernández, director general de Sigma, citado en el reporte.

Roger Wood Foods, una firma con 80 años de trayectoria, permitirá a Sigma contar con su primera planta en el sureste de Estados Unidos, específicamente en el estado de Georgia.

La compra reafirma la apuesta de la empresa por generar ingresos en dólares.

En ese sentido, los directivos mantienen la confianza en alcanzar su guía de flujo operativo anual de 1,100 millones de dólares para 2026, a pesar de haber registrado un retroceso en este indicador de rentabilidad a nivel operativo, el cual fue más marcado en pesos que en dólares.

El fabricante de marcas como Fud y Campofrío registró durante el segundo trimestre una contracción de 13% en el flujo operativo (EBITDA) trimestral medido en pesos mexicanos, situándose 14% por debajo del consenso de analistas recabado por Infosel.

En dólares, la caída fue de 3%, motivada por desafíos en los mercados estadounidense y europeo.

Durante el periodo, el EBITDA en Estados Unidos descendió aun contemplando la incorporación de Roger Wood Foods.

Asimismo, la compañía reportó contracciones en el flujo de su negocio europeo debido a una base de comparación alta, ya que en el segundo trimestre de 2025 percibió reembolsos extraordinarios por daños a la propiedad.

A nivel consolidado, la empresa registró una disminución de 5.6% en los ingresos del periodo en pesos mexicanos, quedando 2.8% por debajo de lo que anticipaba el mercado.

Utilidad subió

En contraste, obtuvo una utilidad neta de 1,634 millones de pesos, cifra que superó considerablemente los 262 millones de pesos reportados en el segundo trimestre de 2025.

Sigma explicó que esta variación responde también a un efecto comparativo extraordinario, dado que el año anterior registró una pérdida no monetaria por operaciones discontinuas, vinculada al cierre de la escisión de Alpek por parte de Alfa.