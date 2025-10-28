Senadores aprueban Código Fiscal de la Federación 2026; refuerzan acciones contra factureras

El Senado de la República aprobó, la noche de este martes, las modificaciones propuestas en el Código Fiscal de la Federación (CFF) para el siguiente año, con lo cual le darán más facultades al fisco para combatir a las llamadas factureras, pese a las quejas de la oposición sobre “ley espía” y “terrorismo fiscal”.

Con 76 votos a favor, 36 en contra y cero abstenciones, las y los senadores avalaron el dictamen, con lo cual se turnó al Ejecutivo federal. De esta manera, los legisladores comenzaron con la discusión en lo particular de los otros dos dictámenes: la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), así como las reservas que se presentaron.

Entre las modificaciones que se incluyen en el Código Fiscal de la Federación está que el fisco pueda negar la inscripción en el RFC a las personas morales cuando detecte que alguno de sus socios o representantes participan o han participado en empresas vinculadas a la facturación falsa, además de que ahora podrá solicitar información a las plataformas digitales, en tiempo real, sobre los usuarios.

“Lo que en apariencia se presenta como un mecanismo para fortalecer la recaudación, en realidad abre la puerta a la vigilancia sin límites, a la censura administrativa y a una inseguridad digital que amenaza a millones de personas usuarias”, señaló Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano.

En este sentido, la priísta Claudia Edit Anaya acusó que el dictamen del CFF era inconstitucional, por lo que pidió una moción de suspensión para regresarlo y analizarlo debidamente.

Las reformas aprobadas son parte del Paquete Económico 2026. El Senado de la República aún tiene pendiente la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, la cual debe ser aprobada antes de que termine el 31 de octubre próximo.

Con las modificaciones aprobadas, en la LIF 2026 se proponen ingresos por poco más de 10.1 billones de pesos, de los cuales 1.75 billones provendrán de deuda interna, y 15,500 millones de dólares de crédito externo.

En tanto, el gobierno espera una recaudación tributaria histórica de 5.8 billones de pesos, un crecimiento de 6.5% en comparación con lo aprobado para este año. Del lado petrolero, se esperan 1.2 billones de pesos, 1.9% más anual, mientras que los organismos y empresas del estado dejarán al erario 1.2 billones de pesos, 1.2% más.