Comisiones del Senado turnan al pleno la Ley de Ingresos 2026

La Ley de Ingresos de la Federación (LIF), que propone un endeudamiento de 1.78 billones de pesos para el siguiente año, fue aprobada por las comisiones del Senado de la República, con lo que se turnó al pleno para su próxima discusión y votación.

Tras la votación de los dictámenes de reformas al Código Fiscal de la Federación, Ley del IEPS y Código Fiscal de la Federación, las y los senadores de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera aprobaron la LIF en tan sólo 15 minutos, la LIF 2026.

En total se emitieron 21 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones, con lo cual se turna al pleno del Senado de la República, el cual tiene hasta el 31 de octubre próximo para aprobarla.

Durante la presentación del dictamen, el morenista Miguel Ángel Yunes señaló que las estimaciones que se incluyen en la LIF son realistas, que parten de supuestos macroeconómicos prudentes.

“Es una estimación responsable (...) la política fiscal no es una meta por sí misma, sino el medio para mejorar la vida de las personas”, aseguró.

La LIF propone 10.1 billones de pesos para el siguiente año, de los cuales 1.75 billones provendrán del financiamiento. En tanto, el gobierno espera una recaudación tributaria histórica de 5.8 billones de pesos, un crecimiento de 6.5% en comparación con lo aprobado para este año. Del lado petrolero, se esperan 1.2 billones de pesos, 1.9% más anual, mientras que los organismos y empresas del estado dejarán al erario 1.2 billones de pesos, 1.2% más.

En la discusión del dictamen de la LIF, sólo los presidentes de las comisiones participaron al presentar las propuestas, mientras que nadie más, tanto de la oposición como de la alianza de Morena, se posicionó.

Sin embargo, durante la discusión que se realizó previamente respecto a los dictámenes, se tocaron algunos temas de la LIF, como la deuda, en donde el panista Ricardo Anaya aseveró que en siete años se ha duplicado la deuda, y no han logrado mantenerla.