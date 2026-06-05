Los precios mundiales de los alimentos caen en mayo, pero siguen en máximos de 3 años: FAO

Los precios mundiales de los alimentos bajaron en mayo desde el nivel revisado de ⁠abril, con una caída de los precios de los aceites vegetales por primera vez este año, mientras que los cereales y el azúcar se dispararon, dijo el viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación ⁠y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

El ⁠índice de precios de los alimentos de la FAO, que mide los cambios en una cesta de materias primas alimentarias comercializadas internacionalmente, promedió 130.8 puntos en mayo, un 0.2% menos que el nivel revisado de abril, de 131.0, pero un 2.9% más que un año antes.

Pese a la pequeña corrección a la baja de los datos de abril, el índice se mantuvo cerca de su nivel más alto desde enero de 2023 y un 18.4% por debajo de su máximo de marzo de 2022.

Los precios de los cereales subieron más de un 2.6% en el mes, con el trigo al alza por cuarto mes consecutivo ante perspectivas de cosechas de exportación más reducidas, incluso en Estados Unidos, y mayores costos de combustible y fertilizantes vinculados al conflicto en Irán.

Los precios del maíz también se vieron apoyados por una mayor demanda de importación y suministros más ajustados en Brasil y Estados Unidos, dijo la agencia.

En cambio, los precios de los aceites vegetales cayeron un 4.6% frente al mes anterior, su primer descenso mensual de este año, ya que la baja de los precios del aceite de palma y de soja compensó las ganancias del aceite de colza y de girasol.

Tras subir durante cinco meses consecutivos, los precios internacionales del aceite de palma bajaron, reflejando expectativas de una demanda mundial de importaciones más débil e incertidumbre en los mercados del crudo.

Los precios de los aceites vegetales se ⁠mantuvieron, en promedio, más de un 20% por encima del nivel ⁠del año pasado, ya que los elevados costos ⁠de la energía tras el cierre efectivo del estrecho de Ormuz elevaron la demanda de biocombustibles elaborados con materiales orgánicos, ⁠como plantas ricas en aceite.

Los precios del azúcar subieron un 7.5% frente al mes anterior, a 95.1 puntos, pero se mantuvieron un 13.1% por debajo de su nivel de un año antes. El aumento estuvo impulsado principalmente por preocupaciones sobre un ajuste previsto de los suministros mundiales de azúcar en los próximos meses.

En un informe separado sobre oferta de cereales, la FAO dijo que esperaba que la producción mundial de cereales —incluido el arroz en equivalente elaborado— se redujera un 2% en 2026/27, a 2,980 millones de toneladas.

Se prevé que la producción de todos ⁠los principales cereales disminuya, aunque en muchos casos desde niveles récord alcanzados en 2025, con la mayor caída interanual en términos porcentuales prevista para el trigo y la menor para el maíz y la cebada.