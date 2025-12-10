Lectura 1:00 min
Greer reitera que tiene sentido negociar el T-MEC por separado con Canadá y México
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo este miércoles que tenía sentido discutir por separado los asuntos comerciales con Canadá y México.
Greer dijo en un evento organizado por el Atlantic Council que el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), negociado durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump, podría ser abandonado, revisado o renegociado durante la revisión de 2026 que considera el pacto.
"Todas esas cosas están sobre la mesa", dijo, y agregó que podría haber ciertas áreas en las que las discusiones trilaterales podrían tener sentido, incluido el estado de derecho.
