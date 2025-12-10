Rumbo al 2026: ​ ¿Cómo construir portafolios globales con bajo costo?

Las entidades financieras trazan una ruta común para el próximo año: más disciplina, más diversificación y menos apuestas de corto plazo.

En entrevista para El Economista, Vanguard asegura que el foco está en la renta fija como ancla del portafolio, combinada con ETFs globales y aportaciones periódicas que permitan al interés compuesto hacer su trabajo.

Los ETFs dan acceso barato y flexible al mercado; VOO, de Vanguard, replica el S&P 500 con comisiones muy bajas, del 0.03 por ciento.

Vanguard entra a 2026 con una lectura puntual del mercado para los inversionistas mexicanos: tasas aún elevadas en términos históricos recientes, inflación en descenso y un tipo de cambio que ha mostrado resistencia frente al dólar.

En este entorno, la firma pone el foco en cómo organizar el portafolio más que en perseguir el siguiente activo de moda.

Hoy el reto no es encontrar el próximo ganador, sino definir cuánto se destina a renta fija, renta variable y a mercados internacionales según el perfil de cada persona”, comenta en entrevista Juan Hernández, director de América Latina en Vanguard.

La firma observa que la renta fija recupera protagonismo. Con tasas locales cercanas a 7% y rendimientos reales positivos, los inversionistas pueden asegurar niveles de interés que podrían disminuir en los próximos años.

Hernández considera que es momento de revisar la concentración en instrumentos de muy corto plazo, como Cetes o pagarés, frente a opciones de mayor plazo y alcance global. Explicó que la renta variable internacional se mantiene como componente relevante.

Estados Unidos sigue siendo referencia por el peso de sectores vinculados a inteligencia artificial y tecnología, pero Vanguard proyecta que, en el largo plazo, una parte mayor de los retornos podría venir de mercados fuera de ese país, incluidos algunos emergentes. La recomendación es no depender de una sola región.

En este contexto, los fondos indexados y los ETFs se consolidan como vehículos centrales. Con un solo ETF es posible acceder a una canasta amplia de acciones o bonos, con estructuras de costos competitivas y reglas claras.

El acceso vía SIC y distintas plataformas ha abierto la puerta a que más inversionistas mexicanos se expongan a mercados globales con montos reducidos.

Nuevos inversionistas

Para quienes inician, Hernández señala que combinar entre tres y cinco ETFs suele ser suficiente para construir una base diversificada entre renta fija, renta variable y exposición internacional.

A partir de ahí, el ajuste se hace según el horizonte de inversión, la tolerancia al riesgo y objetivos como retiro, educación o compra de patrimonio. El directivo insiste en que la disciplina pesa más que el intento de anticipar cada movimiento del mercado. La recomendación de Vanguard es mantener una asignación de activos definida, rebalancear periódicamente y evitar decisiones impulsivas cuando aumenta la volatilidad.

“El error frecuente es vender en los episodios de caída y regresar cuando el rebote ya ocurrió”, advierte. Con esta lógica, la estrategia de la firma para los inversionistas mexicanos hacia 2026 se apoya en tres ejes: mayor uso de renta fija, diversificación global y rigor en la asignación de activos.