El Banco de Canadá mantiene su tasa de interés y dice que la economía es resistente

El Banco de Canadá mantuvo su tasa de interés oficial en el 2.25% este miércoles, tal y como se esperaba, y su gobernador, Tiff Macklem, afirmó que la economía está demostrando su resistencia general al efecto de las medidas comerciales de Estados Unidos.

A pesar de los aranceles de entre el 25% y el 50% aplicados a algunos sectores críticos como el automóvil, la madera, el aluminio y el acero, la economía canadiense ha dado muestras de fortaleza.

El PIB anualizado del tercer trimestre creció un 2.6%, muy por encima de lo esperado, mientras que los datos de empleo mostraron que la economía añadió 181,000 nuevos puestos de trabajo entre septiembre y noviembre.

"Hasta ahora, la economía se está mostrando resistente", declaró Macklem en sus primeras declaraciones a los periodistas, añadiendo que las presiones inflacionistas siguen contenidas.

La inflación global se sitúa justo por encima del objetivo del 2% fijado por el banco.

"El Consejo de Gobierno considera que el actual tipo de interés oficial se sitúa en el nivel adecuado para mantener la inflación cerca del 2% y, al mismo tiempo, ayudar a la economía", agregó.

La incertidumbre sigue siendo alta y si las perspectivas cambian, el banco está preparado para responder, dijo Macklem, reiterando los comentarios que hizo cuando la entidad recortó las tasas en octubre a su nivel actual.

La Reserva Federal de Estados Unidos también anunciará una decisión sobre tasas más tarde en el día y la mayoría de los economistas prevé un recorte de 25 puntos básicos.

Macklem dijo que, aunque la economía mostró cierta resistencia, espera un crecimiento débil del PIB en el cuarto trimestre y que unas intenciones moderadas de contratación.

Aunque la economía se está adaptando a los aranceles, la volatilidad del comercio y las cifras trimestrales del PIB están dificultando la evaluación del impulso subyacente de la economía, señaló.