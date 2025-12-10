ANATEC- AMIB: Indicadores del oro y divisas rompen las previsiones de analistas técnicos

Las expectativas de los analistas técnicos sobre el cierre de 2025, levantadas en diciembre de 2024 por la encuesta ANATEC-AMIB, resultaron sorprendentemente precisas en los mercados de capital.

Tanto el S&P 500 como el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores cerraron con rendimientos de 15.03% y 27.67%, respectivamente, cifras muy cercanas a los objetivos proyectados hace un año, así lo consideró Javier Bernal Stoopen, líder de la encuesta ANATEC-AMIB.

Aciertos

Dijo que en el mercado de bonos también hubo coherencia entre las estimaciones y los resultados reales. Las tasas de los bonos a 10 años en Estados Unidos y México se ubicaron en torno a 3.95% y 9.25%, muy alineadas con los niveles esperados por los participantes de la encuesta.

Desaciertos

Bernal consideró que donde las proyecciones fallaron fue en los mercados cambiarios. Los analistas preveían un tipo de cambio de 20.98 pesos por dólar, pero la divisa mexicana se apreció hasta niveles de 18.40 pesos, impulsada por la debilidad del dólar estadounidense frente a otras monedas.

En el caso del euro, la expectativa era de 1.08 unidades por dólar, aunque el nivel actual ronda 1.1584, lo que representa una ganancia de más de 11 por ciento.

El mayor desvío se registró en el oro, cuyo precio actual alcanzó 4,162 dólares por onza, superando en más del 50% las proyecciones iniciales de 2,800 dólares.

“Este ejercicio confirma que la lectura técnica sigue siendo una herramienta valiosa, pero la volatilidad global introduce márgenes de error inevitables”, mencionó el directivo.

“Lo sucedido durante este 2025, refleja la enorme incertidumbre en los mercados que genera divergencias relevantes en el comportamiento de estos indicadores”, concluyó Bernal Stoopen.