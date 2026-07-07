Chile poblano: La cosecha que da el banderazo a la temporada de chiles en nogada en México

La temporada de chiles en nogada no comienza cuando aparece el primer menú en un restaurante. Empieza en el campo, cuando el chile poblano alcanza el punto necesario para ser asado, pelado, abierto y rellenado sin perder estructura. Ese fruto verde, brillante y de piel resistente es el que da el banderazo a una de las temporadas gastronómicas más esperadas de México.

Su tamaño, grosor, aroma vegetal y picor moderado permiten equilibrar un platillo donde conviven carne, frutas, especias, nuez de Castilla y granada. Si el chile es demasiado delgado, se rompe; si tiene exceso de agua, pierde carácter; si no llega al punto correcto de madurez, el resultado cambia por completo.

Por eso, hablar de chiles en nogada exige mirar primero al chile. En fresco, el poblano es una de las variedades más utilizadas en la cocina mexicana para preparaciones rellenas, rajas y guisos. Cuando madura y se seca, se transforma en chile ancho, pieza fundamental de moles, adobos y salsas. Esa doble condición explica su peso dentro de la cocina nacional: puede ser protagonista en verde o base de profundidad cuando se deshidrata.

Sabor complejo, con picor suave de 1,000 a 2,000 SHU que equilibra la nogada y el relleno.Freepik

El chile de tiempo

En Puebla, especialmente en zonas como Calpan, al poblano también se le conoce como chile de tiempo. El nombre resume su naturaleza: no se trata solo de una variedad agrícola, sino de un producto ligado a una ventana específica del año.

Calpan, ubicado al pie de los volcanes, ha sido una de las regiones asociadas con los ingredientes del chile en nogada. Ahí no solo se cultivan chiles; también crecen manzanas panocheras, peras de leche, duraznos, granadas y nogales, todos elementos vinculados con la receta tradicional.

La importancia de este territorio está en la sincronía. El platillo depende de que el chile, la fruta y la nuez fresca coincidan en el calendario. Si las lluvias se atrasan, si cae una granizada o si la fruta no madura al mismo ritmo, la temporada se modifica.

Ingredientes esencialesNacho Urquiza

No es una receta aislada: es una suma de cosechas.

Para 2026, la temporada oficial de chiles en nogada en Puebla inicia el 15 de julio y se extenderá hasta inicios de septiembre; las autoridades turísticas estiman más de 4.5 millones de platillos vendidos y una derrama superior a 1,600 millones de pesos.

A nivel nacional, el chile poblano forma parte de una cadena agrícola amplia. La Secretaría de Agricultura reportó para 2024 una producción prevista de 405,143 toneladas, con presencia en al menos 15 estados productores; entre los principales se ubicaron Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco y Baja California Sur.

Sin embargo, no todo chile poblano responde igual en cocina. Para los chiles en nogada se buscan piezas capaces de soportar el tatemado y el pelado sin romperse, con suficiente tamaño para contener el relleno y con una carne firme que no se diluya frente a la nogada.

Ahí aparece una discusión que los productores conocen bien: la apariencia no siempre coincide con el sabor. Hilda Cruz López, promotora del trabajo agrícola de Calpan, ha insistido en la necesidad de valorar frutas y chiles fuera del estándar visual perfecto. En el campo, las formas irregulares no son necesariamente defectos; muchas veces son parte de una producción real, sujeta al clima y al comportamiento natural de cada planta.

Esa mirada importa porque la cocina de temporada no trabaja con ingredientes idénticos. Un chile puede variar en picor, grosor o humedad según el momento de cosecha. Esa variación, lejos de restar valor, explica por qué cada año los chiles en nogada tienen matices distintos

El chile poblano depende de agua, temperatura y suelo. Las lluvias favorecen el desarrollo del cultivo, pero cuando son excesivas pueden modificar su concentración de sabor. De acuerdo con la experiencia de productores de Calpan, una temporada con demasiada agua puede dar como resultado chiles menos picosos, porque la humedad diluye parte de la capsaicina, compuesto asociado con la sensación de picor.

A high angle shot of Chiles en nogada in a plate on a wooden board on the tableFreepik

Lo contrario también afecta: calor extremo, sequía o granizadas pueden reducir el volumen de cosecha, alterar la maduración o encarecer el producto. En abril de 2026, la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera reportó que el chile poblano fue uno de los productos agrícolas con mayor incremento mensual de precio, con un alza de 41.42%; también señaló afectaciones por ondas cálidas, fertilizantes y término de cosechas en algunas regiones productoras.

Por eso, comer un chile en nogada al inicio, a la mitad o al cierre de la temporada no es exactamente lo mismo. Al principio puede haber frutas más ácidas y sabores más ligeros; en el punto medio, el chile suele tener mayor presencia; hacia el final, la madurez de los ingredientes cambia el equilibrio del plato