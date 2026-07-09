Swift lanza registro de blockchain para facilitar pagos las 24 horas con 16 bancos

La red ⁠global de mensajería financiera Swift lanzó este jueves un registro compartido basado en ⁠cadena de bloques con un grupo inicial de 16 bancos, entre los que se incluyen Citi y HSBC, como parte de una iniciativa para permitir pagos las 24 ⁠horas del día y competir con el ⁠sector emergente de las criptomonedas estables.

Swift, con sede en Bélgica y que sustenta la gran mayoría de las comunicaciones internacionales entre entidades bancarias, dijo que el nuevo registro permitiría transferir fondos "tokenizados" —que tienen la ventaja de ser programables para determinados usos— las 24 horas del día, incluidos los fines de semana.

Se trata de uno de los mayores intentos del sector bancario tradicional por aprovechar la tecnología de cadena de bloques, al tiempo que se mantienen los controles operativos y de cumplimiento exigidos por los reguladores globales.

El grupo de bancos participantes incluye también a UBS, BNP Paribas, BNY, Standard Chartered, MUFG, ANZ, DBS y Lloyds, entre otros.

Swift afirmó que la participación de los bancos ponía de manifiesto una "fuerte demanda global" del sistema, que permitirá que los sistemas internos de pagos tokenizados de los bancos sean interoperables con los de otras instituciones.

Este lanzamiento supone la primera aplicación práctica del nuevo registro anunciado por Swift el año pasado. Podría allanar el camino para futuras innovaciones, como el dinero programable y el denominado "comercio agentivo", en el que los sistemas automatizados pueden ejecutar pagos y transacciones en nombre de los ⁠usuarios.

La iniciativa refleja también los crecientes ⁠esfuerzos de los bancos mundiales por prepararse ⁠para un futuro en el que los depósitos, los activos y los pagos se tokenicen cada ⁠vez más en registros digitales, sin salir del sistema financiero regulado.

Swift facilita los pagos transfronterizos entre más de 11,500 bancos y otras empresas de servicios financieros de todo el mundo. Se calcula que las transacciones mueven el equivalente al PIB mundial cada dos o tres días, entre más de 200 países.

El registro de cadena de bloques surge en un contexto de creciente competencia entre las entidades financieras tradicionales y el sector ⁠de las criptomonedas estables, valorado en 315,000 millones de dólares y dominado por los emisores Tether y Circle, que permiten transferir fondos directamente sin necesidad de intermediarios.