Encuesta Citi: Ajustan a 1.5 expectativa del PIB para 2026; en marzo esperan próximo recorte

Analistas del sector privado anticipan que la economía conseguirá un crecimiento de 1.5% este año, según los resultados de la encuesta quincenal de Citi.

La nueva expectativa incorpora un incremento desde el 1.4% que proyectaron el 20 de febrero, es ligeramente superior al 1.3% que proyectaron durante enero y ha mejorado gradualmente desde el 1.2% que tenían como expectativa al terminar el año pasado.

Esta previsión se mantiene debajo del límite inferior del rango que sirvió de base para calcular el Paquete Económico para el ejercicio fiscal de este año (1.8% a 2.8%) y se encuentra en línea con la proyección que recién revisó al alza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Acerca de la inflación, la expectativa promedio de los analistas consultados es de una variación anual de 4% para este año; que resulta el mismo proyectado hace 15 días y está por encima del 3.97% que esperaban al arrancar el año.

Los analistas entrevistados también presentaron sus pronósticos para la inflación subyacente, que es la medida de inflación más pura y suele ser guía para las decisiones de política monetaria en los bancos centrales. De acuerdo con ellos, este indicador registrará una variación de 4.20% al terminar el año; una proyección que está por arriba del 4% que calcularon en la primera encuesta del 2026, divulgada el 6 de enero.

Para la tasa de fondeo que define ocho veces al año el Banco de México para liderar a la política monetaria, el promedio anticipa que se quedará en 6.50% que supone dos recortes adicionales sobre el 7% actual.

La mediana de las previsiones anticipa que el ciclo de recortes continuará en la decisión programada del 26 de marzo. En las encuestas de enero y febrero, el promedio de las previsiones esperaba una pausa más larga y que sería hasta mayo el primer recorte.