Gobierno le transfirió 386,000 millones de pesos a Pemex de enero a octubre

Entre enero y octubre pasados, el gobierno federal le transfirió a Petróleos Mexicanos (Pemex) la mayor cantidad de recursos reportados para un periodo similar, esto para apoyar la situación financiera de la petrolera, una de las más endeudadas a nivel mundial, de acuerdo con la información de México Evalúa.

Las transferencias a Pemex en el periodo, que se realizan a través de la Secretaría de Energía (Sener), sumaron 386,000 millones de pesos, el mayor monto del que se tiene registro.

México Evalúa señaló que estas transferencias, con cargo al erario, afectan los ingresos que se obtienen, al final, por la venta del petróleo, una de las fuentes de financiamiento de los ingresos públicos y que en los últimos años se ha debilitado ante la variación del precio del crudo.

“Pemex aportó 204,000 millones de pesos a la Federación, pero recibió transferencias por 386,000 millones de pesos, lo que dejó un saldo negativo de 182,000 millones de pesos. La pérdida es mucho mayor si se considera que el Gobierno esperaba obtener 234,000 millones de pesos netos de ingresos petroleros para octubre; en cambio, el resultado final es 417,000 millones de pesos por debajo de la meta debido a los apoyos adicionales para la empresa”, destacó la organización civil.

Para este año, el Congreso de la Unión aprobó una línea presupuestaria de 136,000 millones de pesos para que el gobierno federal le transfiera recursos a Pemex y así ayudarla con su situación financiera. Este monto ya ha sido superado.

Tan solo en septiembre pasado, se informó que se llevó a cabo la emisión de deuda por parte del gobierno federal por 13,800 millones de dólares, junto con la recompra de bonos de la petrolera por otros 12,000 millones de dólares, esto en línea con el Plan Estratégico 2025-2030.

Diluye excedente de ingresos

Si bien en el periodo los ingresos del gobierno federal tuvieron excedentes y un buen comportamiento, los recursos por sí mismos no son suficientes para cubrir los apoyos a Pemex, indicó la organización.

En los primeros 10 meses del año, los ingresos del gobierno federal sumaron poco más de 5 billones de pesos, un crecimiento de 8% en comparación anual y se ubicaron 2.1% por arriba de lo programado.

Este comportamiento fue impulsado, principalmente, por los ingresos tributarios, los cuales llegaron a 4.5 billones de pesos entre enero y octubre, 6.1% más anual. El incremento se debió a una mayor fiscalización. Además, la recaudación de impuestos quedó 2% arriba de lo programado, lo que se tradujo a 90,000 millones de pesos adicionales.

En tanto, los ingresos no tributarios no petroleros – aprovechamientos, derechos y productos– sumaron 214,000 millones de pesos en el periodo, 16.4% más anual, y 43,000 millones de pesos extra.

“Los ingresos adicionales por impuestos y por ingresos no petroleros (90,000 y 43,000 millones de pesos, respectivamente) no fueron suficientes para compensar las pérdidas petroleras (-417,000 millones de pesos). El balance terminó con un faltante de 284,000 millones de pesos”, señaló México Evalúa.

Los ingresos no tributarios no petroleros sumaron 214,000 mdp, 16.4% más anual, y 43,000 millones de pesos extra.