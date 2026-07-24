Arabia Saudita ataca Hodeida, en Yemen, afirma televisora controlada por hutíes

Ataques aéreos saudíes alcanzaron el viernes la provincia yemení de Hodeida, en el mar Rojo, informó la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, después de que varios testigos presenciales dijeron antes que varios bombardeos habían tenido como objetivo el puerto del mismo nombre.

El movimiento hutí de Yemen, alineado con Irán, anunció el lunes que impondría un bloqueo naval a Arabia Saudita en el mar Rojo, lo que abriría un posible nuevo frente contra Estados Unidos en su guerra con Irán.

La coalición liderada por Arabia Saudita dijo que respondería "con firmeza".

Al Masirah informó de que los ataques saudíes alcanzaron instalaciones de la empresa estatal de telecomunicaciones en la ciudad de Hodeida.

La cadena también señaló que las fuerzas saudíes atacaron la isla de Kamaran, frente a la costa occidental de Yemen. Reuters no pudo verificar de inmediato las informaciones.

Arabia Saudita ha tratado de evitar que se reanude el conflicto a gran escala en Yemen desde que la tregua de 2022 con los hutíes puso fin a la mayor parte de los combates importantes, tras una guerra que cobró la vida de cientos de miles de personas a causa de la violencia, el hambre y las enfermedades.