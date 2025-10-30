Gobierno abrió la llave del gasto por apoyos a Pemex en el tercer trimestre de 2025

Luego de meses de mostrar caídas en el gasto público, así como subejercicios en línea con la meta de una consolidación fiscal, el gobierno federal optó por abrir la llave del gasto en el tercer trimestre del año para apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al tercer trimestre del año, mostró que el gasto público ejercido sumó 7 billones 33,100 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 1% en comparación anual.

Este crecimiento se da luego de que, en septiembre, se dieran 253,800 millones de pesos en apoyos a Pemex para la recompra de su deuda, de acuerdo con el informe, con lo cual se contabilizaron como un gasto del gobierno.

“En términos de registro presupuestario, la operación ya ocurrió a nivel de balance (…) esto no tiene un impacto en las metas presupuestarias del balance financiero (…) lo que ocurrió fue que el gobierno federal capitalizó a Pemex por este monto (253,800 millones de pesos), eso representa un gasto para el gobierno. En el rubro de gasto del gobierno federal va a aumentar (…) este gasto adicional del gobierno federal representa un ingreso adicional para Pemex, lo cual hace que en el balance el mayor gasto del gobierno se neutralice con los mayores ingresos a Pemex”, explicó en rueda de prensa Rodrigo Mariscal, titular de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP.

De esta manera, si el gobierno no hubiera dado dicho apoyo a Pemex, el gasto total ejercido habría sido de 6 billones 779,300 millones de pesos, una caída de 2.7% en comparación con el año pasado.

En septiembre pasado, se informó que se llevó a cabo la emisión de deuda por parte del gobierno federal por 13,800 millones de dólares, junto con la recompra de bonos de la petrolera por otros 12,000 millones de dólares, esto en línea con el Plan Estratégico 2025-2030.

De esta manera, el gasto primario – que se destina a proveer de bienes y servicios a la población – fue de 6.07 billones de pesos contemplando los recursos que se destinaron a Pemex. Al interior, se observó un gasto de 3.96 billones de pesos del gobierno federal, 1.7% más en comparación anual.

Por su parte, el gasto no programable no se vio afectado por los apoyos a Pemex. Sin considerar el costo financiero, en este rubro se ejercieron 1 billón 97,500 millones de pesos, 3.6% más en comparación anual.

En tanto, el costo financiero de la deuda continuó crecimiento. Entre enero y septiembre del año pasado, se destinaron 960,000 millones de pesos al pago del servicio de la deuda, 8.6% más en comparación anual.

Más para la petrolera

Del lado de los ingresos presupuestarios, también se notó el apoyo a Pemex, el cual ahora se contabilizó como ingresos adicionales para la petrolera. En los primeros nueve meses del año, los ingresos petroleros fueron de 922,400 millones de pesos, 14.7% más en comparación anual.

Sin embargo, al quitar los ingresos por el apoyo a Pemex, los ingresos petroleros serían de 668,600 millones de pesos, una caída de 16.9% anual.

A detalle, los ingresos de la petrolera con apoyos sumaron 691,700 millones de pesos, 6.4% más en comparación con el año pasado. Los ingresos petroleros restantes son los que el gobierno federal obtiene por el Fondo Mexicano del Petróleo y el ISR a contratistas y asignatarios.

Del lado de los ingresos tributarios, la Secretaría de Hacienda informó que se obtuvieron 4 billones 107,300 millones de pesos, un crecimiento de 7.0% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En total, y considerando los apoyos a Pemex, los ingresos públicos sumaron 6 billones 247,300 millones de pesos, un crecimiento anual de 7.0 por ciento.

Ana.martinez@eleconomista.mx