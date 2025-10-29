LIF 2026: Senado aprueba recaudación histórica de impuestos de 5.8 billones de pesos

El pleno del Senado de la República aprobó, sin modificarle ni un punto y coma a como lo mandó la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, con lo cual avaló la propuesta de una recaudación de impuestos histórica para el siguiente año, y una deuda de 1.78 billones de pesos.

Con 74 votos a favor, 35 en contra y cero abstenciones, se avaló en lo general y en lo particular la LIF 2026, donde aunque los partidos de oposición presentaron diversas reservas, ninguna fue aceptada a discusión, inclusive aquellas presentadas por el Partido Verde Ecologista de México, bancada aliada de Morena.

De esta manera, la discusión en lo particular duró alrededor de 20 minutos.

De acuerdo con la LIF 2026, el siguiente año se esperan 10.1 billones de pesos de ingresos, de los cuales 1.78 billones provendrán de financiamiento interno, y 15,500 millones de dólares de crédito externo.

En este sentido, varios legisladores de la oposición señalaron qie la deuda se ha duplicado en los últimos siete años, y que el gobierno ha tenido que contratar más deuda para poder pagar sus obligaciones, como es el costo financiero.

“Si a esa deuda vieja, de 10.55 billones de pesos le quieren llamar ‘la deuda maldita’, entonces la deuda nueva, de 20.22 billones es una deuda endemoniada. Y esto es responsabilidad de la brutal irresponsabilidad de Morena”, aseveró Ricardo Anaya.

El Paquete Económico 2026 expone que, el siguiente año, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la deuda en su medida más amplia, se ubique en 20.2 billones de pesos, es decir, 52.3% del PIB.

Del lado de los ingresos tributarios, se espera una recaudación histórica de 5.8 billones de pesos, un incremento de 6.5% en comparación con lo que se aprobó este año. Estos ingresos, aseguró el morenista Miguel Ángel Yunes, “se consolidan como el pilar central del financiamiento público”.

En tanto, el gobierno federal espera obtener 1.2 billones de pesos por ingresos petroleros, 1.9% más anual, mientras que por el lado de los organismos y empresas del estado, se prevé una recaudación de 1.2 billones de pesos, 1.2% más anual.

De esta manera, el gasto público que se espera para el siguiente año será de 10.1 billones de pesos, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, el cual tiene que ser dictaminado, analizado, discutido y votado por la Cámara de Diputados antes del 15 de noviembre.