PRI y Morena revientan la sesión de San Lázaro en plena discusión del PEF 2026

En medio de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, diputados del PRI y Morena se enfrentaron por segundo día consecutivo por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

El conflicto entre ambas bancadas escaló entre acusaciones de carroñeros por parte de Morena a la oposición, la cual en respuesta no dudo en calificar como porros a los partidos del oficialismo. El enfrentamiento obligó a que Mesa Directiva a llamar a un receso.

Uno de los protagonistas de este conflicto fue el diputado Arturo Ávila (Morena), quien señaló a la oposición de "sacar lucro de la tragedia, de sacar raja política de la tragedia”.

En respuesta, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, no dudo en llamarlo “porro”, luego de que el morenista lo interrumpió al momento de expresar sus inconformidades sobre el desarrollo de la sesión.

Al mismo tiempo, la bancada priista decidió desplegar una manta por lo alto del Salón de sesión donde se mostraba una fotografía de Arturo Ávila con Luisa Alcalde.

Esto provocó la furia de los morenistas, quienes entre empujones intentaron bajar la manta.

Al mismo tiempo, su coordinador, Ricardo Monreal llamó a que el debate fuera racional, civilizado y respetuoso, y no se llenó de insultos.

“Por momentos como este, no ha sido así, y al debate racional, técnico, civilizado, lo ha sustituido el insulto, la diatriba, el denuesto. No podemos permitir que estas características sustituyan a la inteligencia, no nos puede ganar a nadie ese tipo de actitudes que nos sitúan muy mal frente a la nación”, advirtió Monreal momentos antes de pedir a los líderes parlamentarios una reunión para destrabar el conflicto.