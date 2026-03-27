Las claves económicas de la semana (23 al 27 de marzo): De política monetaria, inflación y actividad económica

Marzo termina con indicadores económicos locales muy relevantes, entre los que destaca la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico) y las cifras del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) que permiten observar el comportamiento de la economía del país.

En tanto, en Estados Unidos se dieron a conocer datos preliminares de la actividad empresarial.

Conoce los indicadores económicos más importantes que se publicaron entre el 23 y el 27 de marzo, para que puedas desconectarte y disfrutar del fin de semana y el inicio de las vacaciones de Semana Santa bien informado.

Banxico retoma ciclo de recortes

La Junta de Gobierno del Banco de México retomó el ciclo de recortes en la tasa, para llevarla a un nivel de 6.75% en el segundo anuncio monetario programado de este año.

Este movimiento no fue anticipado por el mercado consultado en la encuesta levantada por Citi, donde una importante 23 de los 37 entrevistados esperaban que se extendiera la pausa.

La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario y "consideró los niveles observados del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y el grado de restricción monetaria que se ha implementado".

La decisión fue tomada por mayoría de 3 a 2, con la oposición de los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja.

La semana pasada, importantes bancos centrales del mundo, entre ellos, la Reserva Federal de Estados Unidos, dejaron estables los tipos de interés, pero dijeron que estaban preparados para hacer frente a cualquier impacto en la inflación del conflicto en Medio Oriente, con una política monetaria más restrictiva.

Inflación en México subió durante la primera quincena de marzo

La inflación en México aceleró durante la primera mitad de marzo con más fuerza de lo previsto por analistas, alcanzando su mayor nivel desde octubre del 2024 impulsada por el alza en los precios de frutas y verduras.

En la primera quincena de marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento quincenal de 0.62%.

El Inegi dio a conocer el pasado martes que la inflación anual llegó a 4.63%, su mayor nivel desde octubre del 2024, con un repunte de casi 24% en los precios de las frutas y las verduras.

La inflación anual volvió a estar por segunda quincena consecutiva por encima del rango objetivo del Banxico, que es de 3% +/- un punto porcentual, además de que se aceleró respecto al nivel de 4.13% de la segunda quincena de febrero.

Economía mexicana inicia 2026 con el "pie izquierdo"

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) cayó 0.9% a tasa mensual durante el primer mes del año debido a un débil desempeño de las actividades industriales.

De acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se trató del mayor retroceso a tasa mensual de la actividad económica desde diciembre de 2024, cuando este indicador cayó 1.1 por ciento.

Especialistas de Valmex Casa de Bolsa explicaron que el desempeño del IGAE en enero “confirma que la economía mexicana atraviesa una fase de crecimiento limitado y poco balanceado”, en la que el sector servicios continúa siendo el principal sostén de la actividad y la industria, en particular las manufacturas siguen mostrando debilidad.

Ventas minoristas retomaron su crecimiento en enero

En enero del 2026 los ingresos generados por las empresas comerciales del sector minorista en México crecieron 1% en comparación con diciembre del 2025, con lo que retomaron su avance luego del estancamiento de fin de año, de acuerdo con información divulgada este lunes por el Inegi.

El avance, que fue el tercero mayor en los últimos 12 meses, se reflejó en una expansión interanual del indicador de 4.7%, con lo que hiló trece meses en terreno positivo en este comparativo, según detallaron las cifras de la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC) del Inegi.

El crecimiento mensual de las ventas minoristas reflejó el hecho de que en 14 de los 22 tipos de mercancía y canales de venta monitoreados se observaron avances con respecto a diciembre.

Ventas de servicios inician el 2026 con reactivación moderada

Los ingresos que genera la prestación de servicios en territorio mexicano crecieron 0.3% durante enero en comparación con diciembre del 2025, con lo que retomaron su avance tras el tropiezo de 0.7% del último mes del año pasado, de acuerdo con cifras dadas a conocer el lunes por el Inegi.

Sin embargo, en su comparación interanual, se registró una caída de 0.7%, detalló la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), elaborada por el Inegi.

Estos datos reflejan la relativa debilidad con la que han transitado las empresas de servicios frente a las empresas del comercio minorista, donde se observó un crecimiento de 4.7% en ventas, de acuerdo con los datos de la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales, también dada a conocer el lunes.

En los últimos 12 meses, los ingresos por servicios han tenido una trayectoria oscilante, con avances en seis y retrocesos en los otros seis.

Precios de las importaciones en EU anotan su mayor alza en casi 4 años

Los precios ⁠de las importaciones estadounidenses registraron en febrero su mayor alza en ⁠casi cuatro años, debido al aumento de los costos energéticos en anticipación al conflicto en Oriente Medio, lo que se suma a los ⁠indicios de que la inflación está ⁠en camino de acelerarse en los próximos meses.

Los precios de las importaciones treparon un 1.3% el mes pasado, el mayor incremento desde marzo de 2022, tras un aumento revisado al alza del 0.6% en enero, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

En los 12 meses a febrero, los precios de importación avanzaron un 1.3 por ciento. Se trata del mayor incremento interanual desde febrero de 2025, y sigue al alza del 0.3% en enero.

Actividad empresarial en EU cae en marzo a mínimo de 11 meses

La actividad empresarial en Estados Unidos se ralentizó en marzo a un mínimo de 11 meses, debido a que la guerra en Oriente Medio provocó un aumento de los precios de los productos energéticos y otros insumos, según una encuesta publicada el martes, lo que refuerza los temores a una aceleración de la inflación en los próximos meses.

La encuesta de S&P Global también reveló un deterioro de la confianza que contribuyó al primer descenso del empleo en el sector privado en poco más de un año. A primera vista, los resultados sugerirían una debilidad persistente del mercado laboral, aunque datos puntuales como las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo se han mantenido consistentes con unas condiciones estables.

"Los datos preliminares de la encuesta del PMI de marzo apuntan a una combinación poco deseable de menor crecimiento y aumento de la inflación tras el estallido de la guerra en Oriente Medio", dijo Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.

S&P Global indicó que su índice PMI compuesto preliminar de producción, que mide los sectores manufacturero y de servicios, cayó a 51.4 este mes. Se trata del nivel más bajo desde abril, tras registrar un 51.9 en febrero.

El PMI lleva ahora dos meses consecutivos de descenso. Una lectura superior a 50 indica expansión en el sector privado.

Confianza empresarial de Alemania cae en marzo

La confianza empresarial alemana cayó en marzo, ya que la guerra en Medio Oriente ha “congelado” las esperanzas de recuperación de la principal economía europea, que atraviesa dificultades, según reveló ayer 25 de marzo, una encuesta clave.

El barómetro de confianza del instituto Ifo bajó de 88.4 puntos en febrero a 86.4 puntos en marzo, ya que el aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto aumenta los temores de un repunte de la inflación.

El dato se ajusta a las previsiones y se produce tras el mayor aumento del indicador en casi un año registrado el mes pasado, antes del estallido de la guerra que enfrenta a los aliados Estados Unidos e Israel contra Irán.

“La confianza de las empresas en Alemania ha caído considerablemente (…) La guerra en Irán ha dejado en suspenso cualquier esperanza de recuperación”, mencionó Clemens Fuest, presidente del Ifo.

La guerra en Irán anula revisión al alza del crecimiento mundial de la OCDE

La escalada del conflicto en Oriente Medio ha desviado a la economía mundial de una senda de crecimiento más sólida, advirtió el jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ya que la práctica paralización de los envíos de energía a través del estrecho de Ormuz amenaza con disparar la inflación.

La OCDE, con sede en París, señaló que la economía mundial se encaminaba hacia un crecimiento superior al previsto antes de que estallara la guerra en Irán, pero que esa perspectiva ha desaparecido prácticamente por completo.

Ahora se prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se modere del 3.3% del año pasado al 2.9% en 2026, antes de repuntar ligeramente hasta el 3.0% en 2027, ya que el aumento de los precios de la energía y la naturaleza impredecible del conflicto contrarrestan los efectos positivos de la fuerte inversión en tecnología, la reducción de los tipos arancelarios efectivos y el impulso arrastrado desde 2025.

(Con información de Yolanda Morales, Belén Saldívar, Octavio Amador.)