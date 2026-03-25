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Economía de Ecuador creció 3.7% en 2025: Banco Central
El producto interior bruto del país creció 5% solo en el cuarto trimestre y en ese período repuntaron 17 de los 20 sectores que monitorea el Banco Central.
La economía ecuatoriana creció 3.7% en 2025, dijo el miércoles el banco central del país, impulsada por el aumento de las exportaciones, la inversión y el consumo interno.
El suministro de electricidad y agua aumentó 13% el año pasado, indicó el banco, seguido de por la pesca y la acuicultura que crecieron 10% y por el sector financiero y de seguros que tuvo una expansión de 9.8 por ciento.
Mientras, la refinación de petróleo se contrajo 15.5%, pese a que la administración del presidente Daniel Noboa intentó impulsar la producción petrolera, que se encontraba estancada en el país debido a problemas persistentes con algunos oleoductos.
El sector minero registró una contracción de 6.5% en 2025. En octubre, el gobierno ecuatoriano revocó la licencia ambiental otorgada a la empresa minera canadiense DPM Metals para un importante proyecto aurífero.
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La institución añadió que el producto interior bruto creció 5% solo en el cuarto trimestre y en ese período repuntaron 17 de los 20 sectores que monitorea, incluyendo un crecimiento del 32.7% en el suministro de electricidad y agua, y de 8.5% en la refinación de petróleo.
rrg