Economía de Ecuador creció 3.7% en 2025: Banco Central

La economía ecuatoriana creció 3.7% ⁠en 2025, dijo el miércoles el banco central del país, impulsada por el aumento ⁠de las exportaciones, la inversión ⁠y el consumo interno.

El suministro de electricidad y agua aumentó 13% el año pasado, indicó el banco, seguido de por la pesca y la acuicultura que crecieron 10% y por el sector financiero y de seguros que tuvo una expansión de 9.8 por ciento.

Mientras, la refinación de petróleo se contrajo 15.5%, pese a que la administración del presidente Daniel Noboa intentó impulsar la producción petrolera, que se encontraba estancada en el país debido a problemas persistentes con algunos oleoductos.

El sector minero registró una contracción de 6.5% en 2025. En octubre, el gobierno ⁠ecuatoriano revocó la licencia ⁠ambiental otorgada a la ⁠empresa minera canadiense DPM Metals para un importante ⁠proyecto aurífero.

La institución añadió que el producto interior bruto creció 5% solo en el cuarto trimestre y en ese período repuntaron 17 de los 20 sectores que monitorea, incluyendo un crecimiento del 32.7% en el suministro ⁠de electricidad y agua, y de 8.5% en la refinación de petróleo.

rrg