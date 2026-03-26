Banxico baja 25 puntos base su tasa y retoma ciclo de recortes; desafía expectativas del mercado

A contracorriente de los bancos centrales de economías avanzadas, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) retomó el ciclo de recortes en la tasa, para llevarla a un nivel de 6.75% en el segundo anuncio monetario programado del año.

Este movimiento no fue anticipado por el mercado consultado en la encuesta levantada por Citi, donde una importante 23 de los 37 entrevistados esperaban se extendiera la pausa.

La Junta de Gobierno juzgó apropiado en esta ocasión continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario y "consideró los niveles observados del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y el grado de restricción monetaria que se ha implementado".

La decisión fue tomada por mayoría de 3 a 2, con la oposición de los subgobernadores Jonathan Heath y Galia Borja.

En el comunicado reconocieron que “el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico mantiene un sesgo al alza por los cambios de política económica por parte de la administración estadounidense y la agudización de los conflictos geopolíticos”.

El Banxico juzgó que la postura monetaria alcanzada sería apropiada para enfrentar los retos derivados de una prolongación y escalamiento de la guerra en Medio Oriente y sus repercusiones.

Hacia delante, conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite, la Junta de Gobierno del Banxico valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia.

El banco central mexicano reafirmó su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable.

Pronóstico para la inflación

El Banco de México incrementó por segunda ocasión consecutiva sus pronósticos trimestrales de inflación de corto plazo para el primer trimestre del 2026, de 4% a 4.1%; también la elevaron para el segundo desde el 3.6% a 3.7% que esperan actualmente y para el tercer trimestre del año, del 3.6% al 3.7 por ciento.

Dejaron de nuevo su estimación de llegada de la inflación al objetivo puntual de 3% en el segundo trimestre del 2027.