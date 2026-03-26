¡Cuidado tu bolsillo! Banxico anticipa inflación persistente en los siguientes meses

Todo indica que los precios de los bienes y servicios en el país continuarán bajo presión en los siguientes meses, lo cual pondrá en jaque el poder adquisitivo de los hogares mexicanos.

Banco de México (Banxico) prevé mayores niveles inflacionarios y, por ello, aumentó sus expectativas para los primeros nueves meses del año, en medio de un constante encarecimiento de los alimentos y una disminución más lenta en el sector servicios.

Para el primer trimestre de 2026, el pronóstico de la inflación general subió de 4% a 4.1%; para el segundo, de 3.8% a 4% y para el tercero, de 3.6% a 3.7%, según la última decisión de política monetaria.

La inflación siguió una tendencia ascendente. En los primeros 15 días de marzo registró una variación de 4.63% en términos anuales, la mayor cifra desde la segunda parte de octubre e hilando dos quincenas por encima de 4%, es decir, por arriba del objetivo de Banxico.

El banco central espera que la inflación converja a la meta de 3% hasta el segundo trimestre de 2027.

Se considera que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico mantiene un sesgo al alza. Los cambios de política económica por parte de la administración estadounidense y la agudización de los conflictos geopolíticos añaden incertidumbre a las previsiones”, dijo el banco central.

Entre los riesgos que ve al alza Banco de México están: i) disrupciones por políticas comerciales o un impacto inflacionario de los conflictos geopolíticos; ii) presiones de costos; iii) persistencia de la inflación subyacente (alimentos, vivienda y servicios); iv) una tendencia a la depreciación del peso mexicano y v) afectaciones climáticas.

Pese a las mayores presiones inflacionarias, Banxico redujo la tasa de interés de referencia de 7% a 6.75 por ciento.

Percepción de la inflación en el bolsillo

De acuerdo con un análisis de Dinamic, que centra su estudio en las conversaciones que se dan en redes sociales, 37.24% de los mexicanos considera que el alza en la gasolina y el diésel es el principal detonante en los preciosdel país.

Para ellos, esta situación tendrá un impacto en transporte, logística y los precios finales. Este mismo porcentaje de encuestados critican el papel de Pemex y la dependencia energética del país.

Otro 33% centró el avance de la inflación en el aumento de precios en alimentos básicos y productos del día a día. Para ellos predomina la idea de que el dinero rinde menos, con el poder adquisitivo a la baja, y que el gasto cotidiano cada vez es más pesado.

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) que evalúa las expectativas de la población con respecto al comportamiento de los precios en los próximos 12 meses mostró una caída anual de 0.7 puntos en febrero, lo cual refleja que los mexicanos esperan que éstos sigan subiendo.