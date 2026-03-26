Conflicto de Medio Oriente eleva inflación y suaviza expectativa de crecimiento para México: OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) incrementó sus expectativas de inflación para México para este año y el próximo, al incorporar el impacto del alza de precios de energía y las interrupciones en las cadenas de suministro por el conflicto en Medio Oriente.

Destacó que estas presiones “se producen en un momento donde la inflación se mantiene por encima del objetivo en algunas de las economías más grandes como Brasil, México, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos”.

Al interior del reporte semestral Interim Economic Outlook, donde revisan la situación de las economías miembros, estimaron que la inflación mexicana terminará el año con una variación de 3.8% que incorpora una corrección al alza desde 3.3% que proyectaron en diciembre pasado.

Ahora, anticipan que la fluctuación del INPC se ubicará en 3.3% el próximo año, una expectativa que también incorpora un ajuste al alza desde 2.9% que proyectaron anteriormente.

En el citado reporte, identificaron a México entre los seis países que tienen niveles de tasas “más cerca de la postura restrictiva”, junto con Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y Turquía.

Consideraron que esta posición restrictiva “puede ayudar a reducir los riesgos de la volatilidad cambiaria y mantener las expectativas de inflación ancladas”.

De hecho anticiparon que “una vez que se moderen las presiones inflacionarias, los bancos centrales de Brasil, México, Sudáfrica y Turquía retomarán el ciclo de recortes”.

El Banco de México dará a conocer este mediodía su segunda decisión monetaria del año. De acuerdo con la encuesta de Citi, 23 de 37 analistas anticipan que la tasa se mantendrá sin cambio, en 7%, frente a 13% que prevén un recorte en marzo.

Elevan expectativade inflación para México

Los expertos de la OCDE estiman que la inflación terminará el año con una variación de 3.8% que incorpora una corrección al alza desde el 2.9% que proyectaron en diciembre.

Y anticipan que se ubicará en 3.3% el próximo año, una expectativa que también incorpora un ajuste al alza desde 3% que proyectaron anteriormente.

Tal como lo describen los expertos de la OCDE, la interrupción de los envíos a través del Estrecho de Ormuz y el daño en la infraestructura energética de los países de la zona, está perturbando el suministro mundial de energía y otras materias primas como los fertilizantes.

Expertos de Barclays, aclararon que los precios de los fertilizantes tendrían impacto directo en el de los de alimentos frescos y eventualmente en los alimentos procesados; los precios de servicios de comida fuera del hogar.

Tal como explicó el economista jefe de Pantheon Macroeconomics para América Latina, Andrés Abadía, mantener una postura restrictiva por más tiempo de lo previsto ayudaría a la estabilidad del tipo de cambio y afianzaría las expectativas de inflación.

No obstante, acotó que implicaría un menor dinamismo para la economía.

Moderan pronóstico de crecimiento

En el Interim destacaron que el alcance y duración del conflicto en Medio Oriente pondrá a prueba la resiliencia de la economía mundial.

“El conflicto en desarrollo en Medio Oriente tiene costos humanos y económicos para los países directamente involucrados y pondrá a prueba la resiliencia de la economía mundial”, comentaron.

En lo que es un primer acercamiento detallado del impacto económico del conflicto en Medio Oriente del equipo de investigación de un organismo internacional avizoran también consecuencias adversas para el crecimiento mundial, que resultarán del aumento de costos empresariales derivados de un conflicto prolongado.

Para la economía de Estados Unidos proyectaron un crecimiento de 3% para el PIB de este año, que es similar al pronóstico que tenían en diciembre.

Para México, que destina poco más de 83% de su comercio hacia Estados Unidos ajustaron a la baja sus expectativas de crecimiento.

Anticipan que el PIB de México crecerá 1.3% este año, lo que muestra una moderación desde 1.4% estimado por el organismo en diciembre pasado.

Esta previsión se encuentra abajo de 1.6% es el punto medio del rango actualizado por el Banco de México, que espera un crecimiento entre 1 y 2.2 por ciento.

La expectativa actualizada del PIB se encuentra también debajo de la media de expectativas recabadas por Citi, que está en 1.5 por ciento.

En el análisis, los expertos del organismo con sede en París explicaron que “una solución duradera a las tensiones comerciales fortalecería las perspectivas de crecimiento económico”.

Observaron que los gobiernos deben colaborar tanto bilateral como multilateralmente para encontrar las mejores vías para alcanzar acuerdos comerciales internacionales más justos y eficaces.

Esto preservando los beneficios económicos de los mercados abiertos y el comercio mundial basado en normas.

“Al reducir los aranceles, las barreras no arancelarias; profundizar los acuerdos comerciales o disminuir las barreras al comercio de servicios, podría mejorar significativamente el nivel de vida”.

Aclararon que los cambios de aranceles bilaterales desde mediados de noviembre han reducido el arancel efectivo sobre las importaciones a un estimado de 9.9% desde el 14% asumido en las perspectivas económicas de la OCDE de diciembre pasado.

En general, consideraron que esto debería reducir los obstáculos al crecimiento mundial, derivado de los aranceles más altos, pero los cambios recientes podrían prolongar la incertidumbre en materia de política comercial.

T-MEC fuera de nuevos aranceles

Los expertos de la organización no dieron una previsión específica sobre la revisión del acuerdo comercial de Estados Unidos, México y Canadá que se realiza este año.

Pero acotaron que las importaciones de mercancías de México y Canadá que cumplen con las reglas del T-MEC, están exentas del nuevo arancel de 10% que impuso Estados Unidos tras el fallo de la Corte Suprema de aquel país que desautorizó la imposición de aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Bajo este escenario, los expertos de la OCDE dejaron su expectativa para el PIB de México de 2027, en 1.7 por ciento.

El Interim Outlook es apenas un vistazo, una actualización de las expectativas que tiene la OCDE para sus miembros.

La información detallada de cada una de las 38 economías integrantes se conocerá en los Panoramas Económicos que divulga la entidad en junio y octubre.

La OCDE es una organización internacional fundada en 1961 que agrupa a 38 países de ingresos altos y medios, con el objetivo de impulsar políticas que mejoren el bienestar económico y social. Organiza encuentros periódicos entre pares que funcionan como un laboratorio de políticas públicas, del cual surgen recomendaciones basadas en experiencias exitosas.