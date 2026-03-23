Inicio de vacaciones de Semana Santa 2026: ¿Qué dice la SEP?

En estas vacaciones de Semana Santa, los alumnos de educación básica gozarán de un día extra de descanso; así lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su calendario correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Este viernes 27 de marzo, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria iniciarán su periodo vacacional ya que, de acuerdo con el calendario oficial, los docentes tendrán sesión de Consejo Técnico Escolar; por lo tanto, no habrá clases. Con esto, niños, niñas y adolescentes disfrutarán de 17 días libres (contando fines de semana).

Estrictamente, las vacaciones de Semana Santa para el nivel básico comienzan el lunes 30 de marzo y concluyen el viernes 10 de abril, reanudando clases el lunes 13 de abril.

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

La Semana Santa de este 2026 inicia el 29 de marzo y concluirá el 5 de abril con el Domingo de Resurrección. Para que no perder de vista las fechas que contempla la fe católica, aquí compartimos los días clave:

29 de marzo: Domingo de Ramos.

30 de marzo: Lunes Santo

31 de marzo: Martes Santo

1 de abril: Miércoles Santo

2 de abril: Jueves Santo

3 de abril: Viernes Santo

4 de abril: Sábado Santo (Sábado de Gloria)

5 de abril: Domingo de Resurrección o de Pascua

¿Es la Semana Santa un descanso obligatorio?

Si tiene dudas sobre si debe trabajar, aquí se lo explicamos. En primer lugar, hay que aclarar que la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla estos días como descanso obligatorio; por lo cual, la jornada laboral no debe ser interrumpida.

Aunque hay empresas o empleadores que dan a sus trabajores el jueves y viernes Santo, bajo un acuerdo previo.

Sin embargo, en algunos sectores como el bancario sí se otorgan días de asueto. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que para este 2026, las entidades financieras bajo su supervisión deberán suspender actividades los días 2 y 3 de abril.

¿Qué otras instituciones darán vacaciones?

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se considerará como asueto académico del 30 de marzo al 3 de abril. En el caso del Instituto Politecnico Nacional (IPN) se darán vacaciones del 30 de marzo al 10 de abril.

Otras instituciones consideran sólo jueves y viernes como días no hábiles.