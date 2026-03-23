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Ventas de servicios inician el 2026 con reactivación moderada: subieron 0.3% mensual
El crecimiento fue insuficiente para recuperar el terreno perdido en diciembre, cuando se experimentó un descenso de 0.7 por ciento.
En enero del 2026 los ingresos que genera la prestación de servicios en territorio mexicano crecieron 0.3% en comparación con diciembre del 2025, con lo que retomaron su avance tras el tropiezo de 0.7% del último mes del año pasado, de acuerdo con cifras dadas a conocer este lunes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
En su comparación interanual, no obstante, se registró una caída de 0.7%, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), que elabora el Inegi.
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Esto refleja la relativa debilidad con la que han transitado las empresas de servicios frente a las empresas del comercio minorista, donde se observó un crecimiento de 4.7% en ventas, de acuerdo con los datos de la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales, también dada a conocer este lunes.
En los últimos 12 meses, los ingresos por servicios han tenido una trayectoria oscilante, con avances en seis y retrocesos en los otros seis.
El crecimiento de los ingresos por servicios en enero estuvo apuntalado el renglón de otros servicios excepto actividades gubernamentales (+3.6%), a los que le siguieron los profesionales, científicos y técnicos (+3.5%), los educativos (+2.1%) y los servicios de información en medios masivos (+2.0 por ciento).
En tanto, se observaron caídas en los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos ( -15.2%); servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación (-1.5%); servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (-0.6%); y transportes, correos y almacenamiento (-0.5 por ciento).
En el renglón laboral, las empresas del sector servicios contrajeron sus plantillas en 0.1% durante enero y de forma anual se observó una contracción de 1.1 por ciento.