Ventas de servicios inician el 2026 con reactivación moderada: subieron 0.3% mensual

En enero del 2026 los ingresos que genera la prestación de servicios en territorio mexicano crecieron 0.3% en comparación con diciembre del 2025, con lo que retomaron su avance tras el tropiezo de 0.7% del último mes del año pasado, de acuerdo con cifras dadas a conocer este lunes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En su comparación interanual, no obstante, se registró una caída de 0.7%, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), que elabora el Inegi.

Esto refleja la relativa debilidad con la que han transitado las empresas de servicios frente a las empresas del comercio minorista, donde se observó un crecimiento de 4.7% en ventas, de acuerdo con los datos de la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales, también dada a conocer este lunes.

En los últimos 12 meses, los ingresos por servicios han tenido una trayectoria oscilante, con avances en seis y retrocesos en los otros seis.

El crecimiento de los ingresos por servicios en enero estuvo apuntalado el renglón de otros servicios excepto actividades gubernamentales (+3.6%), a los que le siguieron los profesionales, científicos y técnicos (+3.5%), los educativos (+2.1%) y los servicios de información en medios masivos (+2.0 por ciento).

En tanto, se observaron caídas en los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos ( -15.2%); servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación (-1.5%); servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (-0.6%); y transportes, correos y almacenamiento (-0.5 por ciento).

En el renglón laboral, las empresas del sector servicios contrajeron sus plantillas en 0.1% durante enero y de forma anual se observó una contracción de 1.1 por ciento.