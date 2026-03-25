Confianza empresarial de Alemania cae en marzo

La confianza empresarial alemana cayó en marzo, ya que la guerra en Medio Oriente ha “congelado” las esperanzas de recuperación de la principal economía europea, que atraviesa dificultades, según reveló ayer 25 de marzo, una encuesta clave.

El barómetro de confianza del instituto Ifo bajó de 88.4 puntos en febrero a 86.4 puntos en marzo, ya que el aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto aumenta los temores de un repunte de la inflación.

El dato se ajusta a las previsiones y se produce tras el mayor aumento del indicador en casi un año registrado el mes pasado, antes del estallido de la guerra que enfrenta a los aliados Estados Unidos e Israel contra Irán.

“La confianza de las empresas en Alemania ha caído considerablemente (…) La guerra en Irán ha dejado en suspenso cualquier esperanza de recuperación”, mencionó Clemens Fuest, presidente del Ifo.

La noticia supondrá un duro golpe para el gobierno del canciller, Friedrich Merz, quien ha intentado impulsar un cambio de tendencia en el motor industrial de la zona euro tras un largo periodo de declive.

La caída registrada en la encuesta del Ifo se debió, en particular, a unas expectativas más pesimistas de las aproximadamente 9,000 empresas encuestadas.

Según la encuesta, la confianza en el crucial sector manufacturero se redujo drásticamente, y señaló que “las industrias con un alto consumo energético son las más afectadas”.

También se registraron caídas en el sector servicios, así como en el comercio y la construcción.