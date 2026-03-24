Tasas de instrumentos de largo plazo suben con fuerza en subasta semanal de Banxico

Los rendimientos de los bonos gubernamentales de largo plazo se dispararon, mientras que los de corto plazo registraron ligeros incrementos en la subasta semanal de Banco de México (Banxico), reflejando mayores riesgos inflacionarios tras el reporte de la primera quincena de marzo, que superó las expectativas del mercado, en un contexto en el que los inversionistas permanecen atentos a la evolución del conflicto en Oriente Medio.

El Certificado de la Tesorería de la Federación (Cete) de mayor plazo, a 693 días, registró un incremento de 76 puntos base respecto a la última subasta, ubicándose en 8.57%, su nivel más alto desde el 31 de julio de 2025, cuando alcanzó 8.52 por ciento. Se subastaron 18,700 millones de pesos, con una demanda de 2.35 veces el monto ofertado.

El MBono a 3 años, con vencimiento en febrero de 2030, registró un alza de 86 puntos base frente a la última subasta y se ubicó en 8.94%, su mayor nivel desde el 20 de marzo de 2025, cuando alcanzó 8.91 por ciento. Se colocaron 16,000 millones de pesos, con una demanda de 1.78 veces el monto ofertado.

Los Udibonos a 20 años, con vencimiento en noviembre de 2043, registraron una tasa de 4.73%, lo que representó un aumento de 45 puntos base respecto a la última subasta y marcó su mayor nivel desde el 11 de septiembre de 2025, cuando alcanzaron 4.75 por ciento. El monto colocado fue de 7,448.57 millones de pesos, con una demanda de 1.54 veces el monto ofertado.

La inflación en México reportó un incremento quincenal de 0.62% en la primera quincena de marzo, por encima de la expectativa del mercado que esperaba un aumento de 0.35 por ciento. La inflación anual llegó a 4.63%, su mayor nivel desde octubre de 2024 dio a conocer este martes el Inegi.

El conflicto armado en Oriente Medio y el efecto negativo que ha tenido sobre los precios de los energéticos a nivel mundial podrían presionar la inflación al alza en los próximos meses, llevando a los bancos centrales a adoptar una postura más cautelosa respecto a las tasas de interés.

Hasta hace unas semanas los analistas anticipaban que la Junta de Gobierno de Banco de México retomaría la flexibilización monetaria aplicando nuevos recortes a la tasa de referencia, respaldados por declaraciones de funcionarios del banco central.

De acuerdo con la última encuesta de Citi Research, los analistas ahora prevén que Banxico mantendrá sin cambios la tasa de interés en su reunión del 26 de marzo, tras haber anticipado casi unánimemente un recorte en la encuesta del 5 de marzo.

La tasa que paga el Cete a 28 días permaneció en 7.81% por tercera semana consecutiva, nivel no visto desde 2022. El monto colocado fue de 5,000 millones de pesos, con una demanda 4.27 veces superior a la oferta, mayor que la registrada la semana previa.

El rendimiento del Cete a 91 días aumentó 9 puntos base para ubicarse en 7.11%, rompiendo con dos subastas consecutivas a la baja. La colocación fue por 6,000 millones de pesos, con una demanda de 3.31 veces el monto ofrecido.

En la subasta del Cete a 175 días se colocaron 7,000 millones de pesos a una tasa de 7.28%, lo que representó un alza de 3 puntos base respecto a la emisión previa y acumuló dos incrementos consecutivos, tras registrar en la subasta anterior su mayor aumento desde diciembre de 2024. La demanda fue 2.98 veces el monto ofertado, menor a la observada en la última colocación.