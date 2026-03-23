Indicadores del 23 al 27 de marzo: Inflación, empleo, balanza comercial y decisión de Banxico

En la agenda nacional de indicadores, esta semana destacan los reportes de inflación, ventas minoristas, actividad económica mensual, balanza comercial, empleo y la decisión de política monetaria de Banco de México. En Estados Unidos, los inversionistas seguirán los PMI preliminares, los inventarios de crudo y las solicitudes de apoyo por desempleo.

A continuación, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 23 de marzo: Ventas minoristas

Encuesta Mensual de Servicios (enero)

Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (enero)

Ventas minoristas (enero)

La semana en indicadores inicia con cifras preliminares de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) de enero, un reporte que ayuda a evaluar el desempeño del sector terciario en México. Incluye información sobre ingresos, personal ocupado y remuneraciones. Ayuda a anticipar la dinámica del consumo interno.

El Inegi divulgará también los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) correspondiente a enero, que mide cómo evolucionan los ingresos por suministro de bienes y servicios de empresas comerciales. Permite comprender la fortaleza del consumo privado y su contribución al crecimiento.

Además, se darán a conocer las cifras de ventas minoristas de enero, con desempeños en términos mensuales y anuales. Se trata de un indicador que refleja el comportamiento del consumo interno y la demanda de los hogares, por lo que es clave para evaluar el dinamismo económico en el corto plazo.

Martes 24 de marzo: Inflación

Inflación en México (primera quincena de marzo)

Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (enero)

Indicador Global de la Actividad Económica (enero)

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

PMI manufacturero y de servicios de Estados Unidos (marzo)

El martes destaca el dato de la inflación de México en la primera quincena de marzo. El reporte, que incluye el índice general y el subyacente (en el que se excluyen los productos más volátiles), ayuda a evaluar las presiones inflacionarias y anticipar decisiones de política monetaria en el país.

Se darán a conocer también las cifras preliminares de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras(ENEC) de enero. Los datos permiten evaluar cambios en la actividad de este sector clave para la economía. Incluye información sobre el valor de la producción, el empleo generado y horas trabajadas.

En cuanto a las cifras sobre el desempeño de la economía destaca la publicación del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de enero del Inegi. Es una referencia para seguir el comportamiento mensual de la economía mexicana. También permite evaluar el desempeño de los sectores productivos.

Como cada semana, destacan los resultados de la subasta de valores gubernamentales que realiza el Banco de México. El reporte muestra información relevante para analizar la demanda por instrumentos de deuda pública mexicana, como Cetes, bonos y Udibonos, las tasas de interés y montos colocados.

En cuanto a la información internacional, en Estados Unidos se publicarán los PMI preliminares de manufactura y servicios de marzo. Estos reportes ofrecen señales oportunas de la actividad económica. Métricas por encima de 50 puntos indican expansión, mientras que las lecturas menores sugieren contracción.

Miércoles 25 de marzo: Inventarios de petróleo

Inventarios de petróleo crudo de la AIE de EU

A media semana, la Administración de Información Energética informará su dato de inventarios semanales de petróleo crudo. Este indicador es relevante para los mercados energéticos, pues refleja cambios en la oferta y la demanda de crudo. La cifra será más relevante en un contexto de encarecimiento del crudo.

Jueves 26 de marzo: Decisión de Banxico

Decisión de política monetaria del Banco de México

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EU

Después de que varios bancos centrales, entre ellos la Fed y el BCE, mantuvieran las tasas sin cambios la semana pasada, el Banxico dará a conocer su decisión de política monetaria. En el contexto de la guerra en Irán, serán clave las menciones de inflación y cualquier otro efecto en el comunicado del anuncio.

Como todos los jueves, serán relevantes los datos estadounidenses de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. El reporte permite evaluar la solidez del empleo en el corto plazo y los posibles cambios en la economía. Resulta relevante para anticiparse a cambios en la política monetaria por parte de la Fed.

Viernes 27 de marzo: Tasa de desempleo

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (febrero)

Balanza comercial de mercancías (febrero)

El Inegi publicará el viernes la tasa de desempleo correspondiente a febrero, con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Esta encuesta también permite revisar las condiciones del mercado laboral en México, incluye niveles de ocupación, informalidad y participación económica. Es clave para entender la salud del consumo interno.

Se esperan también datos preliminares de la balanza comercial de febrero. El reporte muestra el balance entre exportaciones, importaciones y el saldo comercial (ya sea superávit o déficit). Sus datos expresan el desempeño del sector externo y ayudan a analizar el impacto del comercio en la economía.