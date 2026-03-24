Inflación en México sigue acelerándose y llega a 4.63% en la primera quincena de marzo

La inflación en México se mantuvo al alza durante la primera quincena de marzo de 2026 y por segunda quincena consecutiva se colocó por encima del objetivo del Banco de México (Banxico), informó este martes el Inegi.

En la primera quincena de marzo de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un incremento quincenal de 0.62%, con lo que la inflación anual llegó a 4.63%, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De esta manera, la inflación volvió a estar por encima del rango objetivo del Banxico, que es de 3% +/- un punto porcentual, además de que se aceleró respecto al nivel de 4.02% que alcanzó en febrero.

“Se acabó la buena suerte para la inflación, con todo esto se estima que la inflación al cierre de año puede ubicarse por encima del 4.20%”, resaltó Gabriela Siller, directora de análisis en Grupo Financiero Base.

Además, la analista resaltó que con la inflación en estos niveles y todos los riesgos al alza que hay, “evidentemente el Banco de México no debe recortar su tasa de interés el jueves”.

Inflación no subyacente de 5.18%

En esta ocasión, la inflación se vio presionada al alza principalmente por el índice de precios no subyacente, el cual mide la variación de precios de los productos con alta volatilidad, como las frutas y verduras, los energéticos, etc.

En la primera quincena de marzo, la inflación no subyacente fue de 1.96% a tasa quincenal, mientras que a tasa anual alcanzó un nivel de 5.18 por ciento.

Al interior del índice no subyacente, los rubros que más presionaron al alza fueron las frutas y verduras, con un alza quincenal de 8.34%, y los productos agropecuarios, con un incremento de 3.83% en la quincena.

Además, destacó un alza quincenal de 0.61% en el precio de los energéticos, esto a raíz de que los precios de los combustibles como las gasolinas Magna, premium y el diésel han subido por el repunte de los precios internacionales del petróleo desde el inicio de la guerra en Irán.

Índice subyacente presionada por servicios

Por otro lado, la inflación subyacente fue de 0.22% a tasa quincenal y de 4.46% a tasa anual.

Al interior de este índice, el rubro de servicios fue el que más presionó al alza con un incremento de precios de 0.25% en la quincena.

Además, las mercancías no alimentarias subieron 0.22% y las mercancías 0.20%, en tanto que otros servicios incrementaron 0.34 por ciento.