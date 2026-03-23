Sin miedo a la cuesta: ventas minoristas retomaron crecimiento en enero con alza de 1%

En enero del 2026 los ingresos generados por las empresas comerciales del sector minorista en México crecieron 1% en comparación con diciembre del 2025, con lo que retomaron su avance luego del estancamiento de fin de año, de acuerdo con información divulgada este lunes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El avance, que fue el tercero mayor en los últimos 12 meses, se reflejó en una expansión interanual del indicador de 4.7%, con lo que hiló trece meses en terreno positivo en este comparativo, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC) del Inegi.

El crecimiento mensual de las ventas minoristas reflejó el hecho de que en 14 de los 22 tipos de mercancía y canales de venta monitoreados se observaron avances con respecto a diciembre.

Destacó el hecho de que abundan categorías de consumo discrecional (no básico) en los primeros lugares de crecimiento. El top 10 de renglones con las mejores dinámicas fue este:

Ventas por Internet, y catálogos impresos, televisión y similares: +10.4%

Ropa, bisutería y accesorios de vestir: +10.1%

Productos textiles, excepto ropa: +7.6%

Motocicletas y otros vehículos de motor: +7.2%

Cuidado de la salud: +6.6%

Artículos de perfumería y joyería: +5.1%

Tiendas departamentales: +4.0%

Artículos para el esparcimiento: +3.5%

Calzado: +1.8%

Partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones: +0.8%

En cuanto al consumo básico, los ingresos en abarrotes y alimentos cayeron 2.1%, mientras que en bebidas, hielo y tabaco descendieron 1.1 por ciento.

Durante el 2025 las ventas minoristas y el consumo privado, en general, experimentaron desaceleraciones, pero crecieron más que el resto de la economía, dando signos de resiliencia.

Así, mientras la economía mexicana creció apenas 0.6%, el consumo privado subió 1.1%; en tanto, las ventas minoristas, según el reporte de la EMEC, crecieron 2.5%, una leve desaceleración frente al avance de 3.3% del 2024.

A favor del consumo jugó el crecimiento sostenido del salario real en el empleo formal, la disminución de tasas de interés y la resiliencia del crédito al consumo, así como el crecimiento de las transferencias gubernamentales, gracias a nuevos programas sociales.

Los factores en contra fueron la notoria desaceleración en la creación de empleo formal y el descenso de las remesas.