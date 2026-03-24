Economía mexicana inicia 2026 con el "pie izquierdo"; IGAE cayó 0.9% en enero

La economía mexicana inició el 2026 con el pie izquierdo, pues el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) cayó 0.9% a tasa mensual durante enero, esto debido a un débil desempeño de las actividades industriales.

Se trata del mayor retroceso a tasa mensual de la actividad económica desde diciembre de 2024, cuando el IGAE cayó 1.1%, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La caída de la economía mexicana se explicó por un retroceso mensual de 1.1% de las actividades secundarias o industriales.

Al interior de las actividades secundarias, la construcción, las industrias manufactureras y la minería cayeron 1.1% respecto a diciembre de 2025.

En tanto que la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como el suministro de agua y de gas natural por ductos se contrajo 1.9% mensual.

Las actividades primarias o agropecuarias cayeron en enero 3.7% a tasa mensual, al tiempo que las actividades terciarias o de servicios y comercios cayeron 0.6% en su comparación respecto a diciembre de 2025.

Al interior de las actividades terciarias, el comercio al por mayor se contrajo 0.9% a tasa mensual, en tanto que el comercio al por menor cayó 0.4 por ciento.

IGAE creció 0.5% anual

En su comparación anual (respecto a enero de 2025), el IGAE creció 0.5%, impulsado por los crecimientos de 2.4% de las actividades agropecuarias y de 0.9% de las actividades de servicios y comercios.

Las actividades secundarias o industriales cayeron 0.1% en su comparación con enero de 2025.