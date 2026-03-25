Precios de las importaciones en EU anotan en febrero su mayor alza en casi 4 años

Los precios ⁠de las importaciones estadounidenses anotaron en febrero su mayor subida en ⁠casi cuatro años, debido al aumento de los costos energéticos en anticipación al conflicto en Oriente Medio, lo que se suma a los ⁠indicios de que la inflación está ⁠en camino de acelerarse en los próximos meses.

Los precios de las importaciones treparon un 1.3% el mes pasado, el mayor incremento desde marzo de 2022, tras un aumento revisado al alza del 0.6% en enero, informó este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Economistas encuestados por Reuters pronosticaban que los precios de las importaciones, que excluyen los aranceles, aumentarían un 0.5% tras el incremento del 0.2% anunciado previamente para enero.

En los 12 meses a febrero, los precios de importación avanzaron un 1.3 por ciento. Se trata del mayor incremento interanual desde febrero de 2025, y sigue al alza del 0.3% en enero.

El Gobierno informó la semana pasada de que los precios al productor registraron en febrero su mayor subida en siete meses, impulsados por aumentos generalizados en los servicios y los bienes.

Una encuesta de S&P Global publicada el martes reveló que las empresas pagaron más por los insumos en marzo y aplicaron precios ⁠más altos a sus bienes y servicios, ⁠achacándolo al aumento vertiginoso de ⁠los costos energéticos y a las interrupciones en la cadena de suministro.

La guerra entre ⁠Estados Unidos e Israel contra Irán ha impulsado los precios del petróleo en más de un 30% desde que el conflicto comenzó a finales de febrero. Los precios de los fertilizantes también han aumentado, lo que se traducirá en una mayor inflación de los alimentos.

La presión derivada de la guerra se suma a los aranceles de importación, que las empresas ⁠siguen repercutiendo gradualmente a los consumidores.

Los precios del combustible importado repuntaron un 3.8% el mes pasado, tras haber caído un 1.2% en enero.