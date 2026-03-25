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Precios de las importaciones en EU anotan en febrero su mayor alza en casi 4 años
Los precios de las importaciones estadounidenses anotaron en febrero su mayor subida en casi cuatro años, debido al aumento de los costos energéticos en anticipación al conflicto en Oriente Medio.
Los precios de las importaciones estadounidenses anotaron en febrero su mayor subida en casi cuatro años, debido al aumento de los costos energéticos en anticipación al conflicto en Oriente Medio, lo que se suma a los indicios de que la inflación está en camino de acelerarse en los próximos meses.
Los precios de las importaciones treparon un 1.3% el mes pasado, el mayor incremento desde marzo de 2022, tras un aumento revisado al alza del 0.6% en enero, informó este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.
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Economistas encuestados por Reuters pronosticaban que los precios de las importaciones, que excluyen los aranceles, aumentarían un 0.5% tras el incremento del 0.2% anunciado previamente para enero.
En los 12 meses a febrero, los precios de importación avanzaron un 1.3 por ciento. Se trata del mayor incremento interanual desde febrero de 2025, y sigue al alza del 0.3% en enero.
El Gobierno informó la semana pasada de que los precios al productor registraron en febrero su mayor subida en siete meses, impulsados por aumentos generalizados en los servicios y los bienes.
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Una encuesta de S&P Global publicada el martes reveló que las empresas pagaron más por los insumos en marzo y aplicaron precios más altos a sus bienes y servicios, achacándolo al aumento vertiginoso de los costos energéticos y a las interrupciones en la cadena de suministro.
La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha impulsado los precios del petróleo en más de un 30% desde que el conflicto comenzó a finales de febrero. Los precios de los fertilizantes también han aumentado, lo que se traducirá en una mayor inflación de los alimentos.
La presión derivada de la guerra se suma a los aranceles de importación, que las empresas siguen repercutiendo gradualmente a los consumidores.
Los precios del combustible importado repuntaron un 3.8% el mes pasado, tras haber caído un 1.2% en enero.