Ingresos de los estados serán de 8.4% del PIB este año, su menor nivel desde 2018: CIEP

Los ingresos de los estados en 2026 serán de 8.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, su menor nivel desde el 2018, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

El CIEP destacó que los “ingresos estatales han tenido una tendencia a la baja desde 2018”, esto en un contexto en el que los gobiernos estatales continúan dependiendo de las transferencias federales.

“Sin embargo, el gasto federalizado ha mostrado fluctuaciones a lo largo del tiempo, dado que dependen del desempeño económico y recaudatorio de ingresos federales inestables como los petroleros”, resaltó el CIEP.

Asimismo, la investigación señala que los ingresos propios de los estados, es decir, aquellos que recaudan directamente los gobiernos estatales, sólo ha aumentado 0.2 puntos porcentuales del PIB desde 2018, pasando de 1.2% ese año a 1.4% del PIB en 2026.

¿Cuánto recibirán los estados de la Federación?

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 contempla un gasto federalizado (los recursos que el gobierno federal transfiere a estados y municipios) de 2.8 billones de pesos, un aumento de 3% respecto a lo aprobado en 2025.

En 2026, el gasto federalizado o las transferencias de la Federación representarán el 81.7% de los ingresos totales de las entidades federativas, es decir, 0.4 puntos porcentuales menos que el año pasado.

En tanto que los ingresos propios de los estados representarán este año el 13.8% de todos sus ingresos, lo cual representa 0.5 puntos porcentuales más que en 2025.

El resto de los ingresos de las entidades federativas provendrían de deuda, cuotas a la seguridad social, transferencias y subsidios, así como de organismos y empresas.

¿Qué estados dependen más de la Federación?

Los estados con mayor dependencia de los recursos federales en 2026 serán:

Guerrero, con el 96.6% de sus ingresos provenientes de gasto federalizado.

Veracruz (92.7%).

Tlaxcala (92.5%).

Mientras que los estados con menor dependencia en 2026 serán:

Ciudad de México, en donde solo el 48.7% de sus ingresos totales provendrán de la Federación. Sonora (66.2%).

Nuevo León (67.1%).

El CIEP detalló que sólo cinco estados tienen una proporción de ingresos propios mayor a 20%, mientras que 15 entidades tienen una dependencia de más del 80% de las transferencias de la Federación.

¿Por qué es recomendable una menor dependencia?

El CIEP resaltó que el riesgo para los estados con una alta dependencia del gasto federalizado es que éste depende del desempeño de la recaudación del gobierno federal, el cual puede ser inestable y puede resultar menor a lo aprobado.

“Por lo tanto, incrementar la recaudación propia no sólo reduce la dependencia, también reduce los riesgos de recibir menos recursos a través del gasto federalizado”, concluyó.