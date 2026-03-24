EU y zona euro ya sufren las consecuencias de la guerra en Medio Oriente

El fuerte aumento de los precios del combustible debido a la guerra en Medio Oriente y las cadenas de suministro colapsadas ya afectan a las empresas.

La guerra, que entra en su cuarta semana y que se desencadenó tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha provocado que los precios mundiales del petróleo se disparen más de 40%, ya que Teherán cerró de facto el Estrecho de Ormuz, por donde circulaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado suministrados antes de que comenzara el conflicto.

Los economistas advierten que, si persisten, los precios más altos de la energía pueden desencadenar un nuevo repunte de la inflación y ralentizar el crecimiento económico.

La última tanda de encuestas del PMI, que abarca desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero, mostró que la actividad empresarial ya se está ralentizando y que los precios están subiendo.

La lectura inicial del PMI compuesto de EU cayó en marzo a 51.4 puntos, su nivel más bajo en 11 meses, desde 51.9 puntos de febrero, con el sector servicios sufriendo un revés y el manufacturero repuntando.

Una lectura superior a 50 puntos indica crecimiento económico.

“Los datos preliminares de la encuesta del PMI de marzo apuntan a una combinación poco deseable de menor crecimiento y aumento de la inflación tras el estallido de la guerra en Medio Oriente”, afirmó Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.

“Las empresas informan de un impacto negativo en la demanda debido a la incertidumbre adicional y al efecto sobre el costo de la vida generado por el conflicto”.

Amenaza de estanflación

Mientras tanto, el PMI de la zona euro cayó en marzo a 50.5 puntos, su nivel más bajo en 10 meses, frente a 51.9 puntos de febrero, lo que indica una casi paralización del crecimiento y un debilitamiento de la demanda.

“El PMI preliminar de la zona euro hace sonar las alarmas de la estanflación”, afirmó Williamson.

La estanflación es un periodo de escaso o nulo crecimiento económico y alta inflación, lo que plantea un dilema a los responsables de los bancos centrales, ya que aumentar las tasas de interés para reducir la inflación es una receta segura para desencadenar una recesión.