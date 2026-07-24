Las claves económicas de la semana (20 al 24 de julio): De empleo y actividad económica

En esta tercera semana de julio se registró información económica relevante para México relacionada con el Indicador Global de Actividad Económica en el mes de mayo, el comportamiento del mercado laboral durante junio y las ventas minoristas.

En tanto en la Unión Europea, el banco central dio a conocer su decisión en materia de política monetaria.

Te compartimos un breve recuento de los indicadores económicos de nuestro país y el mundo más importantes que se publicaron del lunes 20 al viernes 24 de julio para que disfrutes del fin de semana bien informado.

IGAE: La economía mexicana perdió dinamismo

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró que la economía mexicana perdió dinamismo durante el quinto mes del año, tras un fuerte repunte registrado abril.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el comportamiento de la economía retrocedió 0.3% en mayo respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas y en términos reales.

Cabe recordar que en abril, este indicador que da seguimiento mensual al comportamiento de la economía local, había registrado un crecimiento de 1.4%, su mayor avance mensual desde marzo de 2021.

Esta contracción mensual se debió principalmente al debilitamiento de las actividades secundarias, detallaron las cifras del Inegi. Mientras que el sector servicios mantuvo un crecimiento moderado, lo que permitió evitar una caída más pronunciada.

A tasa anual, el IGAE registró un crecimiento de 2.0% en mayo, lo que resultó ligeramente inferior al 2.2% observado en el mes anterior.

Inflación se desaceleró en la primera quincena de julis

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento de 0.07% durante la primera quincena de julio, respecto a la quincena anterior.

Según la información divulgada por el Inegi la inflación general anual se ubicó en 3.10%, su mejor nivel más bajo desde diciembre de 2020.

En el mismo periodo del 2025, la inflación quincenal fue de 0.15%, mientras que la anual fue de 3.55 por ciento.

El dato publicado este viernes reflejó una menor presión por parte del componente no subyacente, mientras que la inflación subyacente, la cual elimina e su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles, continuó mostrando incrementos al índice general.

Mercado laboral presenta déficit de plazas en 2026

Durante el sexto mes del año, el mercado laboral mexicano eliminó 319,633 empleos, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Se trata de la segunda peor cifra en lo que va de 2026, solo por detrás de la baja ocupación reportada en enero, que eliminó 705,427.

El comportamiento mostrado por esta encuesta del Inegi estuvo ligado a una contracción tanto del trabajo formal, como informal, aunque más acentuada por este último.

Los datos de junio detallan que la población ocupada registró un déficit de -293,227 personas en medio año. Es decir, en lo que va de 2016, el acumulado de creación de empleo muestra números negativos.

México necesita crear 1.2 millones de puestos de trabajo al año sólo para satisfacer el crecimiento de la fuerza laboral.

Ventas minoristas en México cayeron 0.6% durante mayo

Antes de que México viviera la emoción como sede del Mundial 2026, los ingresos por ventas minoristas retrocedieron en 0.6% durante mayo, en comparación con el mes previo y luego de dos meses de alzas.

De acuerdo con dato de la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC), del Inegi, en su comparación interanual, las ventas minoristas también bajaron su ritmo de crecimiento a 2.4%, desde el avance de 4.5% observado en abril.

Este retroceso en los ingresos minoristas de mayo se produjo en un contexto de debilitamiento del mercado laboral, con la pérdida mensual de gas 195,000 empleos en el país, de acuerdo con datos de la ENOE y previo a la justa mundialista que se realizó del 11 de junio al 19 de julio.

BCE decide mantener sus tasas de interés sin cambios

El Banco Central Europeo dio a conocer el jueves que mantuvo sin cambios sus tasas de interés , sin embargo, dejó un margen para una mayor restricción monetaria en los próximos meses ya que la escalada del ir conflicto en Medio Oriente volvió a provocar un alza considerable en los precios de la energía.

El BCE mantuvo su tasa de depósito de referencia en el 2.25%, pero señaló que “estaba siguiendo de cerca la intensidad y la duración del choque, así como sus efectos indirectos y de segunda ronda”.

Inflación de Japón se aceleró en junio

La inflación de Japón se aceleró al 1.6% en junio, desde el 1.4% registrado el mes anterior, debido a que el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el petróleo y la debilidad del yen impulsaron los precios mostraron datos oficiales.

La cifra del Ministerio del Interior nipón, que excluye el valor de los alimentos, se ajustó a las expectativas promedio del mercado.

(Con información de Sebastián Díaz, Sebastián Estrada, Judith Santiago, José Antonio Rivera y Octavio Amador.)