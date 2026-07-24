Querétaro alista la próxima edición del InnovaFest

Querétaro, Qro. El 21 de agosto el estado de Querétaro recibirá la segunda edición regional del InnovaFest, la plataforma que coordina la Secretaría de Economía (SE) para fortalecer el ecosistema nacional de innovación.

El Centro de Congresos de Querétaro (CCQ) será la sede del encuentro que busca visibilizar proyectos innovadores y vincularlos con la industria, inversionistas y tomadores de decisiones.

El festival tiene el objetivo de identificar el talento local, fortalecer capacidades regionales y proyectar a la innovación mexicana a nivel tanto nacional como internacional.

Esta edición busca reunir a 5,000 asistentes entre académicos, estudiantes, empresarios, emprendedores, servidores públicos y ciudadanos interesados, tanto locales como de otros estados, compartió la coordinadora del Comité Promotor de Inversiones de Querétaro -organismo vinculado a la SE-, Laura Sepúlveda Antuna.

“El InnovaFest es un espacio donde converge el talento, la industria, la innovación, por primera vez se va a hacer aquí en Querétaro”, declaró.

Se desplegarán 13 escenarios para conferencias, talleres, mesas de diálogo; también, sesiones de networking, un espacio para patentes, así como áreas de vinculación con inversionistas, capitales de fondos extranjeros, capitales verdes, financiamientos nacionales y financiamientos extranjeros.

También contará con un área para que mujeres empresarias presenten sus proyectos, independientemente de la fase en la que se encuentren.

“Un llamado a las mujeres empresarias que hoy están innovando para que aprovechen este hub de liderazgo y desarrollo innovador que, por primera vez se va a tener en Querétaro -en todas las sesiones que se han tenido del InnovaFest-, porque el talento queretano, femenino, necesita estar presente”, declaró.

A través de una exhibición de innovación y patentes, emprendedores, inventores, investigadores y startups presentarán sus desarrollos tecnológicos, científicos o de innovación. Se prevé que en este evento accedan a una plataforma de colaboración, vinculación, así como oportunidades de escalamiento.

En las consideraciones para elegir a Querétaro como sede del festival se tomó en cuenta su desarrollo de clústeres y la red de sectores estratégicos en la industria automotriz, aeroespacial, entre otras. De igual manera, se consideró el modelo de colaboración de triple hélice que vincula a las empresas, centros de investigación e instancias de gobierno.