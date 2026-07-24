En Querétaro, empresas dirigidas por mujeres apuestan por el mercado exterior

Querétaro, Qro. Apenas 15% de las empresas lideradas por mujeres tienen participación en el mercado exterior, a través de exportaciones o con presencia internacional, de acuerdo con la presidenta de Mujeres Empresarias de la Cámara de Comercio de Querétaro (MECC), Dayane Toranzo González.

Por ello, uno de los objetivos del gremio es aumentar ese porcentaje, explicó durante el lanzamiento de la estrategia de internacionalización para ingresar al mercado de España.

“El objetivo es generar oportunidades de crecimiento y posicionamiento en el extranjero, de mujeres empresarias. (…) Lo que estamos buscando en la comisión es subir esta estadística, que les demos el acompañamiento y que no sea un proceso difícil o tardado, sino ayudarles a que sea más sencillo”, compartió.

A través de esta iniciativa, brindarán acompañamiento a las empresarias que exploran oportunidades comerciales en el exterior. El objetivo es que la cámara funja como un guía en los servicios aduanales, así como capacitarlas en certificaciones. Con esta estrategia diagnosticarán a las empresas, para establecer el proceso de exportación.

“Todo el proceso lo estamos haciendo dentro de la cámara, estamos funcionando como una agencia aduanal. Tenemos comunicación con las embajadas; hacemos un proceso y diagnóstico previo, para ver en qué sectores están nuestras empresas y ver el mecanismo para exportar y hacerlo realidad. También, en el tema económico se hace un diagnóstico para que se cumplan con todos los aranceles e impuestos requeridos”, apuntó.

Hasta ahora cinco empresas, socias de la MECC, cuentan con certificaciones y productos listos para exportar.

Aunque por el momento la estrategia se focalizará en el mercado español, también analizan oportunidades en Estados Unidos, Francia y países latinoamericanos.

La delegada de la cámara en España, Rebeca Monroy, destacó el potencial que hay en ese mercado para los productos mexicanos; a la vez, dijo, empresarios españoles ven al estado como una puerta para ingresar a México. La delegación ha identificado 10 productos queretanos con potencial exportador.

Ante el propósito de aumentar la participación de empresarias en el extranjero, alistan una misión comercial en España, durante marzo del próximo año.

De forma adicional, trabajan en un proyecto para establecer un espacio de exhibición (showroom) de productos queretanos; sumarán a municipios para llevar artesanías, café y demás artículos.

En este contexto, la MECC —que agrupa a 120 empresarias— anunció la estrategia de internacionalización y convenios de colaboración para exportar y establecer relaciones comerciales.

Identificación del mercado

Durante el lanzamiento del proyecto, el excónsul de Asuntos Económicos, Comerciales y de Promoción en Barcelona, Joaquín Catalá Guerrero, destacó que hay oportunidades de ingresar a través de la industria restaurantera de comida mexicana, del turismo, de la industria aeroespacial, entre otros sectores.

El experto recomendó identificar un mercado específico, a través de proyectos maduros.

El presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti, destacó que uno de los objetivos es aumentar las exportaciones de pequeñas empresas, a través de las delegaciones que tiene la cámara en el extranjero.

Exportaciones a España

Las exportaciones de Querétaro a España suman 141 millones de dólares al año, representan apenas 1% de las exportaciones totales del estado, de acuerdo con registros del 2024, de la Secretaría de Economía.

Más de la mitad de los productos son turbojets, turbopropulsores y otras turbinas de gas, entre otras piezas.