Fusiones y adquisiciones en México sumaron 4,579 millones de dólares en el primer semestre

El mercado transaccional de México contabilizó en el primer semestre de 2026 un total de 118 operaciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de 10,911 millones de dólares.

Según se desprende del informe mensual de TTR Data, los datos reflejan un descenso del 19% en el número de transacciones y un aumento en su valor del 21% en comparativa interanual.

Los sectores inmobiliario y de software fueron los más activos frente a las cifras de hace un año, con un total de 21 y 15 operaciones y un incremento del valor del 110% y una caída del 12%, respectivamente.

Se realizaron 51 fusiones y adquisiciones por 4,579 millones de dólares, seguidas de las 32 compras de activos por 2,032 millones de dólares y las 27 operaciones de capital riesgo por 922 millones de dólares.

Las ocho de capital privado ascendieron a 3,379 millones de dólares.

TTR Data ha seleccionado como transacción destacada del segundo trimestre de 2026 la compra de la filial de Iberdrola en México por parte de la compañía de infraestructuras renovables e hídricas Cox, por la cual se han abonado 4,170 millones de dólares.