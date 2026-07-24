Lula aventaja a Flavio Bolsonaro en nuevo sondeo electoral de Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo su ventaja sobre el senador de la oposición Flavio Bolsonaro en un nuevo sondeo de Datafolha publicada el viernes de cara a las elecciones de octubre.

Según la encuesta, Lula derrotaría al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en una posible segunda vuelta por 48% frente a 43%. Un sondeo realizado en junio mostraba a Lula por delante con 47% frente a 43%.

En un escenario de primera vuelta, Lula lideraría con 40% de los votos, seguido de Bolsonaro con 32%, Ronaldo Caiado con 4%, y Romeu Zema y Renan Santos, ambos con 3%.

En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos válidos, los dos más votados pasan a una segunda vuelta.

Datafolha encuestó a 2,004 personas entre el 22 y el 23 de julio. El sondeo tiene un margen de error de +/-2 puntos porcentuales.