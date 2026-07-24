EU prevé reanudar importaciones de ganado mexicano tras suspensión por gusano barrenador: WSJ

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos va ⁠a levantar la prohibición de más de un año a las importaciones de ganado mexicano con la ⁠que buscó impedir la entrada del ⁠gusano barrenador del Nuevo Mundo, una plaga ganadera carnívora, informó el viernes el Wall Street Journal.

El artículo, que citó una entrevista con la secretaria del Departamento de Agricultura, Brooke Rollins, sostiene que Estados Unidos tiene previsto reanudar la importación de ganado mexicano en el puerto de entrada de Douglas, en Arizona, dentro de 30 días y, con el tiempo, abrir otros dos en Nuevo México.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo se ha desplazado hacia el norte desde Centroamérica y fue detectado en junio en granjas de Texas y en Nuevo México.

La suspensión de las importaciones contribuyó a que los precios de la carne de vacuno en Estados Unidos alcanzaran máximos históricos, lo que perjudicó a los consumidores ⁠y ejerció presión sobre el Gobierno del ⁠presidente Donald Trump para ⁠que redujera los costos.

Los puertos de entrada de Arizona y ⁠Nuevo México se encuentran más alejados de las zonas de infestación de la mosca barrenadora en México, y reanudar las importaciones en esos lugares se considera menos arriesgado que reanudarlas en Texas, según los operadores.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y un portavoz del presidente de México ⁠no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.