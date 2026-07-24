La Velada del Año 2026: Horario en México, dónde ver EN VIVO y cartelera completa de las peleas

La espera terminó. La Velada del Año 2026, el evento organizado por el streamer español Ibai Llanos, regresa este sábado 25 de julio con una nueva edición que promete romper récords de audiencia al combinar boxeo amateur, música en vivo y algunas de las personalidades más populares de internet.

El espectáculo se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, y tendrá una duración estimada de ocho horas, aunque podría extenderse dependiendo del desarrollo de los combates y las presentaciones musicales.

¿A qué hora empieza La Velada del Año 2026 en México?

La transmisión iniciará con un programa previo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que el primer combate está programado para las 11:45 horas.

¿Dónde ver La Velada del Año 2026 EN VIVO?

La sexta edición del evento podrá seguirse completamente gratis mediante las plataformas oficiales de Ibai Llanos, sin necesidad de contratar una suscripción de pago.

La transmisión estará disponible a través de: Twitch y YouTube. Se recomienda conectarse desde el inicio para no perderse la previa, los primeros combates y las actuaciones musicales.

Cartelera completa de La Velada del Año 2026

La organización confirmó un total de 10 peleas, en las que participarán streamers, creadores de contenido, periodistas, músicos e influencers de distintos países.

Los combates son:

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clers vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tati

Viruzz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Kidd Keo vs. Lit Killah

Rivers vs. RoRo

Plex vs. Fernanfloo

TheGrefg vs. IlloJuan (pelea estelar)

La cartelera reúne representantes de México, España, Argentina, Colombia, Puerto Rico y El Salvador, consolidando al evento como uno de los espectáculos digitales más importantes del año.

Las peleas más esperadas

Entre los enfrentamientos que más expectativa generan destaca la pelea estelar entre TheGrefg e IlloJuan, quienes protagonizarán el cierre del evento.

Otro de los combates más comentados será el de YoSoyPlex frente a Fernanfloo, mientras que para el público mexicano las principales miradas estarán puestas en Samy Rivers, quien enfrentará a RoRo, y en Natalia MX, que buscará imponerse a Clers.

Artistas confirmados

Además del boxeo, La Velada del Año volverá a contar con presentaciones musicales de artistas internacionales durante toda la jornada. Los invitados confirmados son:

Yandel

Juanes

Anuel AA

Bad Gyal

La Pantera

Lucho RK

Hasta el momento, la organización no ha revelado el orden ni el horario en el que se presentará cada uno.

Un evento que busca romper récords

Desde su primera edición, La Velada del Año se ha convertido en uno de los eventos más vistos del mundo en plataformas de streaming. Para este 2026, la expectativa vuelve a ser alta gracias a una cartelera con diez combates, artistas internacionales y la participación de algunos de los creadores de contenido más populares de habla hispana.

Con millones de espectadores esperados en todo el mundo, la sexta edición apunta a consolidar nuevamente a La Velada del Año como uno de los mayores espectáculos digitales del año.