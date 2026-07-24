Cifra de muertos por terremotos en Venezuela asciende a 5,546; continúa la búsqueda de cuerpos

El balance de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela subió a más de 5,500 el viernes, cuando muchos venezolanos dedicaron un minuto de silencio a las víctimas un mes después de la catástrofe.

El parte sumó 5,546 muertos, mientras que los heridos se mantuvieron en 16,740 personas, según el boletín publicado en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La última cifra que dio el gobierno en miércoles pasado se estableció en 5,398 fallecidos, tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país en menos de un minuto el 14 de junio.

Aunque el Gobierno no ha publicado una lista oficial de desaparecidos, la ONU estimó los primeros días que podrían llegar a 50,000. Otras estimaciones hablan de unos 10,000.

Los equipos de rescate, familiares y voluntarios continúan la búsqueda de cuerpos que aún no han podido sacar de entre los escombros.

Mientras, más de 23,000 personas viven en refugios improvisados, luego de quedarse sin hogar.

Al menos 190 edificios se desplomaron y casi 900 quedaron en pie pero inhabitables, según las autoridades.