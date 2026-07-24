Nvidia, Microsoft y otros gigantes tecnológicos respaldan los modelos de IA de código abierto

Nvidia, Microsoft y otros gigantes tecnológicos defendieron públicamente ante los legisladores ⁠estadounidenses el viernes los modelos de inteligencia artificial de código abierto, sumándose así a un debate que agita los mundos empresarial y político sobre quién controla esta potente ⁠tecnología.

En una carta publicada en ⁠la red social X y firmada por dos docenas de empresas y grupos como Meta Platforms e IBM , el presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo que los legisladores deben evitar "restricciones prematuras sobre los modelos abiertos que frenen la competencia o empujen la innovación al extranjero".

La misiva se suma al creciente debate sobre los modelos de código abierto, más difíciles de regular —como el propio de Nvidia y los presentados en las últimas semanas por laboratorios chinos—, y los modelos de código cerrado controlados por empresas concretas, como OpenAI y Anthropic.

En los últimos meses, los líderes empresariales de Silicon Valley se han mostrado indignados por el costo de los modelos de código cerrado. Los presidentes ejecutivos de Microsoft y de Palantir Technologies han defendido en público que los modelos de código abierto que sus clientes pueden ejecutar en sus propios centros de datos ayudarán a controlar los costos de la IA.

Los líderes tecnológicos también se han mostrado molestos por los controles que OpenAI y Anthropic incorporan en sus modelos. Hugging Face, la firma colaborativa de programación de IA que fue hackeada por un ⁠modelo rebelde de OpenAI, dijo que tuvo que utilizar ⁠un modelo chino de código ⁠abierto para defenderse del ataque, ya que los modelos de código cerrado tienen restricciones de uso para ⁠tareas de ciberseguridad.

Legisladores alarmados por este ciberataque propusieron una ley que exija un "interruptor de apagado" para los modelos de IA y el Gobierno estudia la posibilidad de imponer sanciones a los fabricantes chinos de modelos de código abierto por el presunto robo de tecnología estadounidense de código cerrado.

La carta de Nvidia y otras empresas reconoce las preocupaciones sobre el robo de tecnología, pero argumenta que estas deberían abordarse "mediante marcos jurídicos ⁠y comerciales específicos, en lugar de restricciones generales".

"Confiar solo en modelos cerrados no es intrínsecamente seguro: pueden ser vulnerados, utilizados indebidamente o fallar de formas que los externos no pueden detectar", indicó la misiva.