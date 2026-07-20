Ventas de autos chinos en México se disparan casi 30% en el ⁠primer semestre a pesar de los aranceles

Las ventas de vehículos de marcas chinas ⁠en México aumentaron casi un 30% en el ⁠primer semestre del año, a pesar de los elevados aranceles impuestos en enero para frenar el crecimiento de las importaciones asiáticas, según un informe de ventas obtenido por Reuters.

El informe, sin fecha, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) mostró que las marcas chinas representaron el 17% de las ventas de vehículos nuevos en México durante el primer semestre, un aumento con respecto al 14% del año anterior, con ventas que pasaron de 107,712 a 137,525 unidades.

La rápida expansión de las marcas chinas en México ha transformado el mercado automotriz del país y ha alarmado a funcionarios estadounidenses, quienes temen que México se convierta en una plataforma para que las empresas chinas ingresen a Estados Unidos y desestabilicen una industria que aporta 1.2 billones de dólares anuales a la economía.

El subsecretario de Comercio Exterior de México, Luis Rosendo Gutiérrez, declaró a Reuters que los datos de ventas son engañosos, ya que los fabricantes chinos comenzaron el año con importantes inventarios en México tras adelantar los envíos antes del aumento de los aranceles.

El impacto real de los aranceles, dijo, se evidencia en una disminución del 43% en las importaciones de vehículos de marcas chinas durante los primeros cinco meses del año en comparación con el mismo período del año anterior.

"Lo importante no son las ventas, lo importante es que las medidas detuvieron las importaciones de vehículos de Asia”, dijo Gutiérrez.

El tema del creciente volumen de exportaciones chinas a México es un punto álgido en las negociaciones sobre el futuro del pacto comercial de América del Norte, con la industria automotriz de la región, fuertemente integrada, en el centro del debate.

Funcionarios estadounidenses y mexicanos tienen previsto iniciar una tercera ronda de conversaciones en la Ciudad de México este martes.

El aumento en las ventas de autos chinos se produjo después de que México impuso un arancel del 50% en enero a las importaciones de vehículos de China y otros países asiáticos, una medida que el Gobierno mexicano afirmó que protegería ⁠los empleos y que, según los analistas, tenía como objetivo tranquilizar a Estados Unidos.

Según datos ⁠de la asociación de distribuidores de automóviles, el fabricante chino Geely ⁠registró el mayor crecimiento en ventas este año, seguido por MG Motor, Changan y Chirey.

BYD, el mayor fabricante de autos chino, sigue siendo el principal actor en el ⁠mercado mexicano, aunque sus ventas disminuyeron levemente de 34,606 a 33,969 unidades, según los datos. BYD, que se ha expandido agresivamente en México, no respondió a la solicitud de comentarios.

El auge de los vehículos chinos en México ha sido asombroso: pasó de menos del 1% de la cuota de mercado en 2020 al 7% en 2022 y alcanzó el 17% en el primer semestre del año, según la asociación de distribuidores.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la asociación, afirmó que es probable que las marcas chinas continúen ganando cuota de mercado en México, aunque a un ritmo más lento que en años anteriores. "El mercado se encuentra saturado de oferta", dijo. "Hay varias marcas que venden menos que el año pasado y ello es a favor del incremento de ⁠otras".

Aun así, Rosales dijo que es probable que los fabricantes chinos sigan absorbiendo el costo de los aranceles más altos de México en lugar de correr el riesgo de perder terreno en uno de los mercados de vehículos más grandes del mundo.