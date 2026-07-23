El BCE mantiene sus tasas de interés sin cambios y deja margen para nuevas subidas

El ⁠Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios las tasas de interés este jueves, pero dejó margen para una mayor restricción monetaria en ⁠los próximos meses, ya que la ⁠escalada del conflicto en Oriente Medio volvió a hacer subir los precios de la energía.

El BCE mantuvo su tasa de depósito de referencia en el 2.25%, pero señaló que estaba "siguiendo de cerca la intensidad y la duración del choque, así como sus efectos indirectos y de segunda ronda".

"Las perspectivas para los precios de la energía, aunque muy volátiles, se sitúan actualmente cerca de la hipótesis de referencia de las proyecciones de los expertos del Eurosistema de junio y muy por encima de los niveles registrados antes del conflicto en Oriente Medio", señaló el BCE en un comunicado de prensa.

"La incertidumbre sigue siendo elevada y aún no se ha manifestado plenamente el impacto inflacionista de la crisis energética".

Los mercados están descontando aproximadamente dos subidas más de aquí a finales de año, a partir de la próxima reunión ⁠del BCE, que se celebrará los ⁠días 9 y 10 ⁠de septiembre.

El BCE subió las tasas por primera vez en casi ⁠tres años en junio, pero una serie de datos favorables sobre precios, salarios, actividad económica y expectativas de inflación desde entonces ha hecho que un nuevo aumento inmediato resulte menos urgente, y los dirigentes monetarios han pedido paciencia.

La decisión de este jueves mantiene las tasas a los que los bancos pueden obtener financiación del BCE ⁠a un día y a una semana en el 2.65% y el 2.40%, respectivamente.