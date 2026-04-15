Choque por guerras encuentra a países con deuda creciente

La deuda pública mundial seguirá incrementándose y podría alcanzar el 100% del PIB en el año 2029, estimaron economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al interior del informe Fiscal Monitor, pusieron de relieve que que es en este contexto que se enfrenta el impacto de la guerra en Medio Oriente.

“Las finanzas públicas están más comprometidas en muchos países y por tanto tienen menos margen de maniobra para dar estímulos discrecionales a la demanda”, señaló el director de Asuntos Fiscales del FMI, Rodrigo Valdés.

Al presentar los resultados del informe, dijo que la principal recomendación del organismo para los gobiernos en este contexto es proteger a los más vulnerables.

Y como la deuda ya es elevada en muchos lugares, una respuesta fiscal a este choque no debe poner en riesgo a las finanzas públicas.

“Los subsidios energéticos generalizados o las reducciones de impuestos especiales no son la mejor estrategia de respuesta al choque de precios energéticos, porque distosionan las señales de los precios, son fiscalmente costosos, regresivos y difíciles de revertir”, señaló.

Desde su perspectiva, cualquier apoyo público debe adaptarse a la gravedad de la crisis. Considerar alternativas para llegar a sectores específicos de la población y reconocer que las crisis energéticas y alimentarias son diferentes.

“Solo si no existen alternativas viables, se deben considerar medidas que debiliten las señales de precios. Pero éstas no deben convertirse en una congelación total de los precios”.

Sostuvo que los efectos indirectos internacionales del control de precios pueden ser considerables.