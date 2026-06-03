Tepito también tiene su mitología futbolera

La camiseta más famosa en la historia del futbol podría tener un hilo que conduce hasta Tepito.

La historia ha sido contada durante décadas por periodistas deportivos, coleccionistas y protagonistas del Mundial de México 86. Es un hecho que ante la falta de uniformes adecuados para disputar los cuartos de final contra Inglaterra, la selección de Argentina encabezada por un Diego Armando Maradona en su mejor etapa recurrió a camisetas adquiridas de emergencia en la Ciudad de México. Aquella prenda azul se convertiría después en una de las imágenes más reconocibles de los mundiales: la misma tarde en que Maradona marcó el llamado "Gol del Siglo" y la célebre "Mano de Dios".

La versión que circula desde hace años en el barrio asegura que algunas de esas playeras salieron de Tepito, que después del intercambio de camisetas con Uruguay en los octavos de final en el Azteca, el combinado albiceleste se quedó sin repuestos de la versión azul del uniforme, por lo que el utilero tuvo que salir de emergencia a buscar las prendas en esta ecléctica urbe. Se dice que en Tepito halló piezas genéricas ideales para adherir de emergencia el logo de la federación y los números correspondientes.

Ya sea verdadera, parcialmente cierta o convertida en leyenda urbana, la anécdota vuelve a circular entre los tepiteños que recorren la exposición "Tepito en la cancha", que la noche de este miércoles se inauguró en la Galería José María Velasco, ubicada en el exacto punto geográfico donde convergen los barrios de Tepito, Peralvillo, la Morelos, la Lagunilla y Tlatelolco, en la parte norte del centro de la Ciudad de México.

Allí el futbol se celebra no sólo como deporte, sino como una forma de explicar la historia social de uno de los territorios más complejos y simbólicos de la capital mexicana.

Ese pálido punto verde

Si se observa una fotografía aérea del barrio de Tepito, destaca una singularidad que el director de la galería, Luis Miguel León Cornejo, repite como punto de partida para entender la exposición: en medio del entramado urbano y comercial del barrio, con sus grandes vecindades y las lonas de los negocios inundando las calles, la única referencia desde la vista cenital es un rectángulo verde conocido popularmente como “el Maracaná”, una cancha de futbol en la que se han gestado proezas, leyendas y luchas por la dignidad y que hoy es protagonista de la muestra.

Antes de convertirse en un espacio emblemático, el terreno era un área cubierta de escombros. Fueron los propios vecinos quienes retiraron piedras y cascajo para improvisar una cancha donde comenzaron los partidos llaneros. El espacio fue transformándose hasta convertirse en uno de los puntos neurálgicos del barrio.

Oficialmente se llama Deportivo Bernardo Manolete Hernández, en honor al jugador de futbol profesional y campeón de goleo de la temporada 1967-68, aunque para varias generaciones seguirá siendo simplemente “el Maracaná”.

Exposición "Tepito en la cancha" en la Galería José María Velasco.Cortesía

"Tepito en la cancha" reconstruye esa transformación mediante fotografías, periódicos, uniformes, trofeos y objetos prestados por los propios habitantes. Más de cien piezas integran la exposición, aunque, según sus organizadores, el material reunido durante la investigación fue considerablemente mayor.

Entre las piezas aparecen balones de cuero con más de medio siglo de antigüedad, fotografías de equipos desaparecidos y hasta unos tacos artesanales cuyos tachones eran fijados con clavos.

“Tenemos que ganarnos la confianza de la gente”

"Tepito tiene sus notas y sus estigmas", señala el director de la Galería José María Velasco. "Lo que nos interesa es mostrar la otra parte: la parte social, la parte de la gente y de lo que hacen todos los días".

Esa búsqueda resulta especialmente significativa para una galería que nació hace casi tres cuartos de siglo —y es que en septiembre próximo cumple 75 años— con una misión muy específica: acercar el arte a comunidades populares.

León Cornejo explica que todavía hay habitantes del barrio que jamás han cruzado la puerta de la galería pese a que ésta lleva más de siete décadas operando. Por ello, gran parte del trabajo ocurre fuera de las salas de exhibición.

Exposición "Tepito en la cancha" en la Galería José María Velasco.Cortesía

El equipo organiza talleres infantiles, visitas a museos y actividades comunitarias. También sale a las calles para repartir invitaciones y explicar personalmente cada proyecto.

"Esa es la gran ventaja de la galería", explica. "Estamos enclavados en un barrio muy complejo y tenemos que ganarnos la confianza de la gente. Cuando alguien te presta un trofeo, una fotografía o una historia de vida, en realidad te está prestando una parte de sí mismo".

Quizá por eso "Tepito en la cancha" funciona menos como una exposición sobre futbol y más como una exposición sobre memoria. Los balones, las playeras y los trofeos son apenas el pretexto.

“Tepito en la cancha”