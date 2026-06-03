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El Economista
Geopolítica

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Israel y Líbano acuerdan "implementar un cese el fuego"

Las partes también acordaron participar en una nueva ronda de conversaciones en la semana del 22 de junio con miras a un "acuerdo global".

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Una densa columna de humo se eleva desde el sur del Líbano, tras los ataques israelíes, vista desde Nabatieh, Líbano, el 31 de mayo de 2026.Reuters

AFP

Israel y Líbano acordaron el miércoles "implementar un cese el fuego" y crear "zonas piloto" que estarán bajo control del ejército libanés, según una declaración conjunta publicada al término de dos días de conversaciones en Washington.

"Israel y Líbano acordaron implementar un alto el fuego", que estará supeditado "al cese total de los disparos de Hezbolá y a la evacuación de todos los miembros de Hezbolá del sector al sur del Litani", dice la declaración firmada por las tres partes involucradas en las negociaciones.

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Las partes también acordaron participar en una nueva ronda de conversaciones en la semana del 22 de junio con miras a un "acuerdo global", añade la nota.

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