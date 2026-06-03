Israel y Líbano acuerdan "implementar un cese el fuego"

Israel y Líbano acordaron el miércoles "implementar un cese el fuego" y crear "zonas piloto" que estarán bajo control del ejército libanés, según una declaración conjunta publicada al término de dos días de conversaciones en Washington.

"Israel y Líbano acordaron implementar un alto el fuego", que estará supeditado "al cese total de los disparos de Hezbolá y a la evacuación de todos los miembros de Hezbolá del sector al sur del Litani", dice la declaración firmada por las tres partes involucradas en las negociaciones.

Las partes también acordaron participar en una nueva ronda de conversaciones en la semana del 22 de junio con miras a un "acuerdo global", añade la nota.