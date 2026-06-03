Mesa con CNTE es permanente y con mandato presidencial; Gobierno reitera llamado a mantener diálogo

El Gobierno de México reiteró el llamado respetuoso a mantener abiertas las vías de comunicación con la (CNTE), al señalar que la mesa de diálogo instalada en la Secretaría de Gobernación “es permanente, abierta y cuenta con el mandato de la Presidenta de la República”.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informaron sobre la reunión de este miércoles con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

“Los maestros de la CNTE pueden regresar en el momento que decidan”, afirmó la titular de la secretaría de Gobernación.

Indicó que la instrucción presidencial es “analizar y responder uno por uno los planteamientos que han formulado las maestras y los maestros de la CNTE”, que ninguna demanda sea ignorada, que todos los planteamientos sean analizados y que ninguna propuesta sea minimizada.

Asimismo, reiteró que el Gobierno de México mantiene abiertas las puertas del diálogo para construir soluciones sobre los temas planteados por el magisterio, pues existe la convicción de que la justicia es una condición indispensable para la construcción de la paz y para fortalecer la democracia.

Durante la reunión, se presentaron dos rutas de trabajo relacionadas con las principales demandas de la Coordinadora: una sobre la Ley del ISSSTE de 2007 y otra la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

La secretaria Rodríguez subrayó que el compromiso gubernamental es analizar todas las demandas “con responsabilidad, seriedad y rigor técnico, sin demagogia”, y sostuvo que la Presidenta instruyó a la comisión gubernamental a buscar acuerdos y privilegiar siempre el diálogo y la construcción de consensos.

En materia educativa, el secretario Mario Delgado presentó una ruta de trabajo para avanzar en la desaparición de la USICAMM, compromiso asumido por la Presidenta de México dentro de sus 100 compromisos de gobierno.

Explicó que se propuso instalar una mesa plural el próximo 15 de junio para elaborar una iniciativa en conjunto con las maestras y los maestros; desarrollar un diagnóstico del 16 de junio al 20 de julio; elaborar el proyecto legislativo entre el 21 de julio y el 17 de agosto; realizar una consulta democrática al magisterio del 18 al 31 de agosto; y presentar la iniciativa definitiva al Congreso de la Unión el 14 de septiembre.

“Lo que los maestros están buscando y por lo que han luchado tanto tiempo, lo tienen a la mano. Tenemos ya la ruta de trabajo para hacer posible que en diciembre de este año tengamos una reforma que desaparezca el USICAMM”, expresó el secretario de Educación.

Por su parte, Martí Batres informó que el ISSSTE trabaja en una propuesta orientada a beneficiar a maestras, maestros y trabajadores del Estado incorporados al régimen de cuentas individuales con el fortalecimiento de PENSIONISSSTE como una Afore pública.

“Y a partir del PENSIONISSSTE, lo que estamos planteando es que se haga un eje fundamental, con el cual se articulen otras instituciones para impulsar progresivamente un espacio público y solidario en beneficio de las y los maestros, de las y los trabajadores del Estado que se encuentran en el régimen de cuentas individuales”, dijo el director general del ISSSTE.

Agregó que son planteamientos muy concretos de beneficio pronto, que se pueden realizar, abiertos al diálogo para presentar propuestas, recibir propuestas y llegar a acuerdos.

La secretaria de Gobernación afirmó que se respeta plenamente el derecho a la libre manifestación y reiteró que la vía para la solución de los planteamientos del magisterio es el diálogo.

“Estamos convencidos que la CNTE y el Gobierno de México pueden seguir construyendo acuerdos, como se ha hecho en anteriores ocasiones, y que los acuerdos alcanzados en mesas de trabajo pueden ser posibles gracias al diálogo, a la coordinación y al compromiso de ambas partes”, destacó.